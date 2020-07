Wertberichtigung bremst Bellevue

Auch nach dem Verkauf der Bank am Bellevue wird das Ergebnis der Bellevue Group von Sondereffekten beeinträchtigt. Im ersten Halbjahr musste die Vermögensverwalterin bei ihrer Tochter StarCapital eine Wertberichtigung des Goodwills vornehmen, was unter dem Strich zu einem massiven Gewinnrückgang geführt hat, wie aus den provisorischen Zahlen für das erste Semester hervorgeht. Operativ ist Bellevue Group dagegen gewachsen. Die Kundengelder haben sich vom Einbruch infolge der Covid-19-Pandemie bereits erholt. Vor allem in ihrem Spezialgebiet, den Healthcare-Vehikeln, konnte sie zulegen. Bei den traditionellen Anlagestrategien war die Nachfrage dagegen rückläufig. Damit setzt sich der Trend des vergangenen Jahres fort. An den Finanzmärkten haben die Titel Bellevue Group den Taucher aufgrund der Covid-19-Pandemie vom März bereits verdaut. Sie liegen leicht über ihrem Kurs von Anfang Jahr. Mehr Aufschluss, insbesondere in Bezug auf die Entwicklung des Neugeldes, dürfte es Ende Monat geben. Dann legt Bellevue Group das vollständige Ergebnis für das erste Semester vor. Einfach wird es für die Vermögensverwalterin in den kommenden Monaten aber nicht werden. Sie ist stark von den Entwicklungen an den Finanzmärkten abhängig.