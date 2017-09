Weshalb sich Novartis mit einer Lösung für Alcon schwertut

In der Gesundheitsbranche fliessen für Übernahmen derzeit die Milliarden. Actelion (ATLN 266 0%) wurde vom US-Gesundheitsmulti Johnson & Johnson (JNJ 129.805 -0.93%) im Juni für 30 Mrd. $ gekauft.

Der US-Biotech-Konzern Gilead (GILD 82.27 -1.77%) legte vergangene Woche den Aktionären der US-Biotech-Gesellschaft Kite Pharma (KITE 177.94 -0.06%) ein Angebot für 12 Mrd. $ vor. Ein Verkauf der seit Januar auf dem Prüfstand stehenden Augenheilsparte Alcon wäre also ein Leichtes, könnte man meinen.

«Das Problem ist, dass die Novartis-Tochter ein Riese im Geschäft mit Chirurgiegeräten für Augenärzte und Augenlinsen ist. Aus wettbewerbsrechtlicher Sicht hätte Alcon Probleme, sich an einen der Top-vier-Konkurrenten zu verkaufen», sagt Birgit Kulhoff, Analystin bei der Privatbank Rahn & Bodmer.

Unternehmen wie Johnson & Johnson oder Bausch + Lomb, die mit einem Kauf Synergien gewinnen könnten, fallen somit weg. Für Kulhoff ist es deshalb wahrscheinlicher, dass Alcon wenn, dann anderweitig veräussert wird.

Möglich wäre der Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft. «Allerdings sind diese Unternehmen darauf erpicht, einen günstigen Preis zu lösen», gibt Kulhoff zu bedenken. Und Novartis (NOVN 80.1 0.06%) müsste in einem solchen Fall wohl Goodwill abschreiben. Per letzten Stand (Ende Dezember 2016) hatten die Basler Alcon mit 20,5 Mrd. $ in den Büchern.

Ebenfalls möglich wäre die Weitergabe an die bestehenden Novartis-Aktionäre via Börsengang. «Der Vorteil dabei wäre, dass ein allfälliger Goodwillabschreiber damit vermieden werden könnte», sagt Kulhoff.

Gleichzeitig würde so das Problem des effizienten Kapitaleinsatzes wegfallen. Wird Alcon veräussert, erhält Novartis Milliarden. Damit könnten zwar die übrig bleibenden Sparten Pharma und Sandoz gestärkt werden. Lukrative Übernahmeobjekte in der Pharmabranche sind allerdings rar.

Egal, welche Option Novartis letztlich wählt: Laut Kulhoff stellt sich die Frage, ob Alcon Ende Jahr überhaupt bereits so weit ist, dass sie verkauft oder in die Selbständigkeit entlassen werden könnte.

Zwar konnte die Division zum Halbjahr den Umsatz nach etlichen Quartalen des Rückgangs endlich wieder steigern. Das Wachstum wurde aber teuer erkauft, wie die weiterhin rückläufigen Gewinnzahlen zeigen.