Wettbewerb und Koexistenz

Wir leben in anspruchsvollen Zeiten. Besonders – aber nicht ausschliesslich – zwischen China und den USA steigen die geopolitischen Spannungen. Gleichzeitig besteht eine tiefe Notwendigkeit zur inklusiven globalen Zusammenarbeit, um die Pandemie zu bekämpfen und uns der Bedrohung des Klimawandels zu stellen. Wie die führenden Mächte diese miteinander konkurrierenden Ansprüche bewältigen, wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten den Kurs der globalen Entwicklung bestimmen.

Zum Autor Carl Bildt war Premier und Aussenminister Schwedens.

In den vergangenen Wochen haben die USA und China versucht, ein paar Leitplanken aufzubauen, um zu verhindern, dass die wachsenden Spannungen ausser Kontrolle geraten. Nach einem kürzlichen Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Yang Jiechi in der Schweiz sprach Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater der USA, über die Notwendigkeit eines «verantwortungsvollen Wettbewerbs» zwischen den beiden Ländern – eine Wortwahl, die wir bisher noch nicht gehört haben.

Aber so willkommen diese Rhetorik auch sein mag: Tatsache ist, dass Amerika und China immer noch in einer tiefen Rivalität gefangen sind. Die Entscheidung der USA, Australien mit Nuklear-U-Booten zu beliefern – was erst in vielen Jahren geschehen wird –, wurde absichtlich so dargestellt, als sei sie eine grosse strategische Massnahme gegen die maritime Expansion Chinas. Auf ähnliche Weise haben Funktionäre der EU und der USA letzthin bei einem zweitägigen Treffen in Pittsburgh eine Agenda neuer Gespräche über Handel und Technologie aufgestellt, die besonders die Notwendigkeit defensiver Massnahmen gegen China betont. Ausserdem wird in Washington häufig über eine mögliche chinesische Invasion in Taiwan gesprochen, was auch viele Entscheidungen beeinflusst.

Covid ist noch nicht bewältigt

Ein zunehmend autoritäres und aggressives China ist nicht die einzige geopolitische Sorge. Auch Russland stellt eine revisionistische Bedrohung dar. Präsident Wladimir Putin veröffentlicht Erklärungen, in denen er die Souveränität der Ukraine offen in Frage stellt und die Nützlichkeit der Diplomatie im Umgang mit dem Krieg in der ukrainischen Donbass-Region – oder mit der russischen Besatzung der Krim – in Zweifel zieht. Ebenso wie Amerikaner eine Tendenz zum Krieg gegen China wegen Taiwan sehen, sorgen sich viele in Europa um die Möglichkeit einer ähnlichen Eskalation gegen Russland aufgrund der Ukraine.

Aber dass die Welt gemeinsam noch grössere Herausforderungen bewältigen muss, sollte offensichtlich sein. Wenn sich die Staatschefs dieses Wochenende in Rom beim G-20-Gipfel treffen, müssen sie sich der Tatsache stellen, dass wir im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie gerade einmal (höchstens) die Hälfte der Strecke hinter uns haben.

Auf einem Gipfeltreffen, das von US-Präsident Joe Biden veranstaltet wurde, haben sich kürzlich Vertreter von mehr als hundert Regierungen, internationalen Institutionen, Unternehmen und Einrichtungen der Zivilgesellschaft verpflichtet, bis nächsten September «70% der Bevölkerung in jedem Land und in jeder Einkommenskategorie» zu impfen. Von diesem Ziel sind wir immer noch weit entfernt. Momentan sind etwa 37% der Weltbevölkerung vollständig geimpft, und zwischen reichen und armen Ländern besteht eine eklatante und gefährliche Ungleichheit. Tatsächlich haben die Länder mit hohem Einkommen 32-mal so viele Impfdosen pro Einwohner verabreicht als die mit geringem Einkommen.

Verlorene Zeit aufholen

Der Gemeinplatz, niemand sei sicher, bevor alle sicher seien, ist immer noch so gültig wie zuvor. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Deltavariante die letzte Mutation ist, die neue epidemische Wellen auslöst. Dies ist ein Kampf der Menschheit gegen das Virus. Wir müssen dringend zusätzliche Ressourcen mobilisieren, um nicht nur Impfstoffe, sondern auch Tests und Behandlungsmittel verteilen zu können. In diesem Umfeld darf Chinas möglicher Beitrag nicht ignoriert werden. Das Land stellt mehr Impfstoffe her als jedes andere und wird in allen neuen globalen Strukturen eine führende Rolle spielen, die geschaffen werden, um zukünftige Ausbrüche (die viel gefährlicher als Covid-19 sein könnten) zu verhindern oder zu bekämpfen.

Auch wenn sich die globalen Staatschefs ab Ende Oktober in Glasgow zum Uno-Klimagipfel (COP26) treffen, müssen sie verlorene Zeit aufholen. Ein aktueller Bericht der Internationalen Energieagentur zeichnet ein alarmierendes Bild, wie viel Arbeit noch zu tun ist, um die Wirtschaft zu dekarbonisieren. Dieses Jahr werden wir die zweithöchste Steigerung der Kohlendioxidemissionen in der Geschichte erleben, und es wurden keinerlei Fortschritte zum Netto-null-Emissionsziel im Jahr 2050 gemacht. Schlimmer noch, die aktuellen Versprechen der Regierungen haben weniger als 20% der Reduktionen zur Folge, die bis 2030 erforderlich sind, um die globale Erwärmung bei maximal 1,5 °Celsius über der vorindustriellen Durchschnittstemperatur zu halten.

Kein anderer Akteur ist so wichtig wie China

Alle müssen mehr tun, aber kaum ein anderer einzelner Akteur ist so wichtig wie China. Verringert das Land nicht seine enorme Abhängigkeit von der Kohle, werden die globalen Ziele ausser Reichweite bleiben. Chinas jüngste Ankündigung, es werde die Auslandfinanzierung von Kohleprojekten beenden, könnte sehr bedeutsam sein: Allein dies könnte die Emissionen genauso stark reduzieren, wie es der Fall ist, wenn die EU bis 2050 ihr Netto-null-Ziel erreicht. Aber selbst dann müssen China und alle anderen noch mehr tun.

Ebenso wie die Pandemie stellt auch der Klimawandel die gesamte Menschheit auf die gleiche Seite – gegen eine Bedrohung, die nur allzu leicht ausser Kontrolle geraten könnte. Natürlich sind die heutigen geopolitischen Spannungen real, und Themen wie Taiwan oder die Ukraine dürfen nicht ignoriert werden. Die Demokratien haben gute Gründe, sich gegen revisionistische Aggression zu wehren. Aber die Pandemie und der Klimawandel sind Probleme, die nur dann effektiv gelöst werden können, wenn alle bereit sind zusammenzuarbeiten. Um dies zu erreichen, brauchen wir eine echte globale Staatskunst, und unsere Fortschritte in dieser Richtung müssen der Standard sein, an dem die Diplomatie gemessen wird.

