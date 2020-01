Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr

Das muss zu denken geben: Nach jahrelanger Dominanz musste die Schweiz in der jüngsten Vergangenheit ihre Führungsposition in Sachen internationaler Wettbewerbsfähigkeit abgeben. Sie ist im Global Competitiveness Ranking des WEF von 2017 bis 2019 von Rang eins auf Rang fünf abgerutscht. Auch in anderen Ranglisten wurde die Schweiz zurückgestuft. Ursachen sind etwa der Reformstau der vergangenen Jahre in wichtigen Bereichen oder die schwächere Innovationskraft.

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse hat an seiner Jahresmedienkonferenz eindringlich davor gewarnt, dass die Schweiz noch mehr Terrain einbüsst. Die Gefahr lauert unter anderem in zwei Volksinitiativen.

Die eine kommt am 17. Mai zur Abstimmung: die Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» der SVP, auch Kündigungsinitiative genannt. Dieser Ausdruck trifft die Sache, weil der Vorstoss verlangt, dass das Abkommen über die Personenfreizügigkeit mit der EU gekündigt werden muss. Damit würden gleichzeitig alle bilateralen Abkommen des ersten Vertragspakets mit der EU hinfällig – die Guillotine-Klausel will es so.

Dabei hat die Schweiz sehr viel zu verlieren. Gemäss einer von Economiesuisse zitierten Studie der deutschen Bertelsmann-Stiftung profitiert die Schweiz mit Abstand am ausgeprägtesten von der Teilnahme am Binnenmarkt – 2914 € pro Kopf und Jahr sollen es sein, weit mehr als alle EU-Länder. Das ist darum nachvollziehbar, weil die Schweiz das am stärksten globalisierte und international verflochtene Land ist.

Der volkswirtschaftliche Schaden einer Annahme der Initiative wäre gemäss Economiesuisse enorm. Gut 50% der Exporte der Schweizer Wirtschaft gehen in den EU-Raum, die Exporteure würden zu einem grossen Teil von diesem Markt abgeschnitten. Im Falle eines Ja zur Initiative würde die Schweiz gegenüber der EU mit leeren Händen dastehen. In der Ausgestaltung des gegenseitigen Verhältnisses müsste wieder bei null begonnen werden.

Ein grosses Schadenpotenzial sieht der Economiesuisse auch in der Konzernverantwortungsinitiative der Linken. Sie verlangt sehr weitgehende internationale Haftungsregeln für entsprechend tätige Unternehmen. Sie sollen nicht nur für Tochterunternehmen, sondern sogar auch für Geschäftspartner haften – ein internationales Unikat. Zudem müsste die Schweiz ihr Recht gleichsam im Ausland anwenden – das wäre höchst problematisch und im Endeffekt kaum praktikabel. Die Initiative ist noch im Parlament hängig, es geht darum, ob ihr ein Gegenvorschlag gegenübergestellt wird.

Der Economiesuisse ist zuzustimmen, dass diese Initiativen den Standort Schweiz und seine Wettbewerbsfähigkeit massiv schwächen würden. Warum nur setzen die Initianten von rechts (Kündigungsinitiative) und die von links (Konzernverantwortungsinitiative) alles daran, der Schweiz wirtschaftlichen Schaden zuzufügen? Die politischen Pole sind die Antworten bisher schuldig geblieben.