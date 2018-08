Wettbewerbspolitisch falsch

Der Bundesrat glaubt, in Sachen Hochpreisinsel Schweiz etwas Mutiges tun zu müssen – und tut genau das Falsche. Wie schon im Mai angekündigt, hat er einen indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise» («Fair-Preis-Initiative») erarbeitet. Er hat ihn am Mittwoch in die bis Ende November dauernde Vernehmlassung geschickt. Der Gegenvorschlag weist in dieselbe Richtung, geht allerdings nicht ganz so weit wie die Initiative.

Die «Fair-Preis-Initiative» will den vermeintlich überhöhten Importpreisen den Kampf ansagen. Sie will das Konzept der «relativen Marktmacht» einführen und ausländische Unternehmen zwingen, Schweizer Importeure zu den auch im Ausland gültigen Konditionen zu beliefern.

Abgesehen davon, dass die Initiative wegen der vorgesehenen exterritorialen Rechtsanwendung gar nicht umsetzbar ist, zielt sie weit an den zentralen Ursachen der Hochpreisinsel Schweiz vorbei. Sie ist nicht entscheidend in hohen Importpreisen begründet, sondern, neben anderen Faktoren, wesentlich in regulierten inländischen Preisen sowie den hohen schweizerischen Löhnen. Die zentralen Ursachen der Hochpreisinsel werden gar nicht tangiert.

Das gilt ebenso für den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats. Auch er führt den Begriff der «relativen Marktmacht» ein – etwas übrigens, das in anderen Ländern kaum geläufig ist. Ein Unternehmen hat dann «relative Marktmacht», wenn ein anderes Unternehmen von ihm abhängig ist – das gilt fast für alle Beziehungen zwischen Unternehmen. Das müsste auch der Bundesrat wissen. Er kennt auch die Meinung des früheren Präsidenten der Wettbewerbskommission, Vincent Martenet, der den Begriff als kaum konkretisier- und umsetzbar bezeichnete – damit ist er als wettbewerbspolitisches Instrument untauglich.

Auch im indirekten Gegenvorschlag sollen ausländische Unternehmen unter bestimmten Bedingungen verpflichtet werden können, inländische über Lieferkanäle im Ausland und zu den dort geltenden Bedingungen zu beliefern. Auch der Bundesrat sieht damit letztlich eine exterritoriale Rechtsanwendung und -durchsetzung vor – obwohl er genau weiss, dass das nicht möglich ist. Sein Gegenvorschlag ist damit ebenso falsch wie die Initiative.

Der Bundesrat erliegt dem Druck des politischen Mainstreams, gegen die Hochpreisinsel Schweiz vorzugehen. Er lehnt die Initiative zwar ab, hält aber zugleich fest, er erachte ihr Kernanliegen als «berechtigt» und anerkenne «das in der Bevölkerung breit abgestützte Anliegen». Von wo bloss weiss er, dass diese «breite Abstützung» existiert?

Leider fehlt dem Bundesrat der Mut, eine als falsch erkannte Initiative auch frontal zu bekämpfen. Stattdessen kommt er dem Vorstoss auf halbem Weg entgegen – ein Vorgehen, das fast nicht gutgehen kann. Das Instrument der Gegenvorschläge führt in aller Regel zu halbherzigen Lösungen, die den Anliegen der Initianten zu weit Rechnung tragen und damit ebenso Schaden anrichten wie die Initiative selbst. Die Lancierung eines Gegenvorschlags zu einer Initiative ist sehr selten ratsam.