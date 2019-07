Von der Adria bis zu den Albanischen Alpen verunstalten sie wie Eiterpickel die Gegend: Bunker. Sie sind die betongewordene Paranoia des kommunistischen Diktators Enver Hoxha, der Albanien von 1944 bis 1985 beherrschte. Der Tyrann von Tirana misstraute allen Nachbarn: dem Jugoslawien Titos, dem in den Westen integrierten Griechenland, dem alten Kriegsfeind Italien sowieso. Die meisten Gefechtsbunker entstanden von 1972 bis 1984. Hoxha wollte für je vier Albaner einen Bunker errichten lassen, also 750 000 Stück. Gebaut wurden vielleicht gegen 200 000. Der Bunkerwahn belastete die ohnehin schwache Wirtschaft der isolierten Volksrepublik, und die Beseitigung dieser Altlast überfordert die heutige Republik, der es zwar besser geht als dem versunkenen roten Paradies, doch längst nicht blendend. So rotten sie denn vor sich hin, werden überwuchert oder zweckentfremdet: als Stall oder Speicher, als Abfalldepot oder Pissoir, als Strandbar oder Umkleidekabine. Hätte Hoxha Lord Byron gelesen, wäre ihm klar geworden, dass der Bunkerbau von vornherein unnötig ist: Der britische Dichter und Balkankenner sagte von den Albanern, sie seien «eine eiserne Rasse, so hart wie die Felsen, in denen sie hausen».