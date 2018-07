«Whatever it takes» kam vier Jahre zu spät

Die Europäische Zentralbank werde alles Nötige unternehmen, um den Euro zu bewahren, versprach ihr Präsident Mario Draghi im Sommer 2012. Kurz darauf stellte er das Anleihenkaufprogramm Outright Monetary Transactions (OMT) vor.

Mit den unterdessen legendären Worten «whatever it takes» durchbrach der EZB-Chef den Teufelskreis aus steigenden Anleihenrenditen, höheren Finanzierungkosten, Kapitalabfluss und Euroaustrittsrisiko in der Peripherie der Währungsunion.

«Whatever it takes» gilt bis heute als Wendepunkt in der Euroschuldenkrise. Danach kehrte das Vertrauen in die Währungsunion zurück, und die Zinsen in Spanien, Italien und Portugal fielen auf ein erträgliches Niveau.

Bis zum Sommer 2012 hatte die Krise aber schon viel Schaden angerichtet: 2011 war die Eurozone nach 2009 schon wieder in einer Rezession, die die Verschuldungssituation zusätzlich verschärfte. Griechenland hatte bereits das zweite Rettungsprogramm nötig und versank unter dem Spardruck in einer Depression. Auch Portugal und Irland waren auf Finanzhilfen angewiesen, und Spanien brauchte für die serbelnden Banken einen Hilfskredit.

Alternative Geschichtsschreibung

So schlimm hätte es nicht kommen müssen, wenn die EZB schon früher durchgegriffen hätte. Zu diesem Schluss kommen Philipe Martin von der Pariser Universität Sciences Po und sein Forschungskollege Thomas Philippon von der New York University.

Die beiden Ökonomen haben mithilfe eines komplexen Modells unter anderem untersucht, wie sich die Dinge entwickelt hätten, wenn die EZB schon in der Finanzkrise 2008 die Einheit der Eurozone beschworen hätte. Wenn also nicht Draghi, sondern sein Vorgänger Jean-Claude Trichet den entscheidenden Satz ausgesprochen hätte. Die Studie ist hier verfügbar.

Dann wären die Bondrenditen und damit die Finanzierungskosten der betroffenen Länder nicht so stark gestiegen, weil das Risiko eines Zusammenbruchs der Eurozone nicht dramatisch zugenommen hätte und die Fragmentierung der Kapitalmärkte und der plötzliche Kapitalabzug so nicht stattgefunden hätten.

Das zeigt die Grafik mit dem effektiven (blau) und dem hypothetischen (rot) Anstieg der Finanzierungskosten für Spanien (ESP), Griechenland (GRE), Irland (IRL) und Portugal (PRT).

Wirkung einer früheren EZB-Intervention auf die Finanzierungskosten Quelle: Martin und Philippon (2017)

Die Dynamik der Staatsverschuldung wäre allerdings mit einem frühen «Whatever it takes» ausser in Griechenland nicht gross geändert worden.

Dafür hätte sich laut den Autoren der Arbeitsmarkt schneller stabilisiert, vor allem weil niedrigere Zinsen und Finanzierungskosten den Staaten mehr Flexibilität in der Fiskalpolitik ermöglichen. Diesen Effekt zeigt die zweite Grafik:

Wirkung einer früheren EZB-Intervention auf Beschäftigung Quelle: Martin und Philippon (2017)

Antizyklische Fiskalpolitik

«Whatever it takes» war für die Eurokrise ein Schlüsselmoment. Doch möglich wurde die Krise nur, weil die Krisenstaaten im Boom vor 2007 über die Stränge geschlagen hatten. Die Autoren sind deshalb auch der Frage nachgegangen, wie sich die Lage entwickelt hätte, wenn die Staaten vor der Krise haushälterischer mit ihren Mitteln umgegangen wären und im Boom im Sinne einer antizyklischen Politik die Ausgaben gebremst hätten.

Wirkung einer konservativen Fiskalpolitik auf Staatsschulden und Zinsen Quelle: Martin und Philippon (2017)

Am meisten geholfen hätte das Griechenland, allerdings auch nur bis zum Sudden Stop 2011, also bis zum plötzlichen Versiegen der internationalen Kapitalflüsse ins Land. Die Staatsverschuldung wäre mit einer konservativen Fiskalpolitik in den Jahren 2004 bis 2009 viel weniger stark gestiegen. Womöglich hätte Hellas dann aber auch keinen Schuldenerlass bekommen.

Die Finanzierungskosten (rechts) hingegen wären auch mit einer umsichtigen Fiskalpolitik explodiert.

In Spanien und Irland hätte eine antizyklische Fiskalpolitik während des Booms einen Anstieg der Renditen später verhindern können. Auch die Staatsschulden wären gering geblieben.

Sonderfälle Irland und Spanien

Dass in diesen beiden Ländern nicht die Haushaltspolitik des Staates das Hauptproblem war, sondern die Kreditexzesse im Privatsektor, das zeigt die letzte Grafik: Sie simuliert (rot) den Effekt, den makroprudenzielle Massnahmen zur Verhinderung von Schuldenexzessen während des Booms auf den späteren Verlauf der Staatsverschuldung und die Finanzierungskosten gehabt hätten.

Hypothetischer Effekt makroprudenzieller Massnahmen Quelle: Martin und Philippon (2017)

Für Irland wäre die Geschichte definitiv anders verlaufen. Das Jobwunder von 2004 bis 2007 wäre zwar ausgeblieben, dafür wäre der Abschwung nach 2009 viel weniger dramatisch ausgefallen. Auch der spanischen Immobilienblase wäre mit der richtigen Politik schon früher die Luft entwichen, und der Schaden für die Wirtschaft danach wäre nicht so gross gewesen.