White Tale enttäuscht von Clariant

Der letzte Satz in der Stellungnahme von White Tale zu den Meldungen, die Clariant am vergangenen Freitag publiziert hatte, ist der entscheidende: «Wir werden die Aktionäre über die Angelegenheit entscheiden lassen.» Der neue Grossaktionär von Clariant ist klar enttäuscht über das Verhalten der Entscheidungsträger des Spezialchemiekonzerns – sie lehnen die Forderungen der amerikanischen Investmentpartnerschaft weitestgehend ab. Erwartungsgemäss gibt sich White Tale damit nicht zufrieden. Nun zeichnet sich ein Showdown an der Generalversammlung ab, an der regulären vom 19. März 2018 oder an einer ausserordentlichen, die White Tale wegen der grossen Beteiligung einzurufen berechtigt ist. Das ist für beide Seiten riskant, denn es wird einen Verlierer und einen Gewinner geben. White Tale hat in den vergangenen Monaten mehr als 20% der Aktien von Clariant erworben, um sich Gehör zu verschaffen. Mit Blick auf einen zu erwartenden Showdown wird nun auch interessant zu beobachten sein, wie sich der andere Grossaktionär – die den VR und das Management von Clariant unterstützende Gruppe der früheren Süd-Chemie-Eigner (14%) – verhalten wird.