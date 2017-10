Clariant und Huntsman blasen Fusion ab

Ersteinschätzung von Christian Braun um 7.25 Uhr

Der Knall ist laut, aber erschrecken tut er niemanden: Clariant und Huntsman sagen ihre geplante Fusion ab – ohne Break Fee. Sie beugen sich dem Druck des oppositionellen Aktionärs White Tale, der mit seinen Aktienkäufen – heute hat er das Erreichen von 20% gemeldet – ein Ja an der a.o. GV unwahrscheinlich gemacht hat. White Tale steht nun in der Pflicht, die Investmentpartnerschaft hat eine langfristige Verpflichtung abgegeben. In der Mitteilung wird auf das gemeinsame Interesse verwiesen, den Wert von Clariant zu steigern. Das ist eine gute Ausgangsbasis. Obwohl Clariant sagt, alle Alternativen zur Fusion geprüft zu haben, dürfte es nun eine offizielle Untersuchung durch eine unabhängige Investmentbank geben – mit offenem Ausgang. Die Kursreaktion ist schwer abzuschätzen. Ein kurzfristiger Taucher ist möglich, an Fantasie für mittelfristig höhere Kurse fehlt es aber nicht.