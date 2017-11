Widersprüchliche Marktsignale

Seit bald neun Jahren dauert nun die Börsenparty an – und das Gros der Feiernden macht keinerlei Anstalten, das rauschende Fest zu verlassen. Es scheint ja auch keinen Grund dafür zu geben: Die Zinsen sind niedrig, die Inflation ist trotz brummender Konjunktur kein Thema, und die Unternehmensgewinne sprudeln. Was will man mehr?

Und doch gibt es eine Gruppe, die der Euphorie nicht recht über den Weg traut: die Bondanleger. Sie reagieren bekanntlich höchst sensibel auf geldpolitische Signale und lauernde Inflationsgefahren. Wenn der Wachstumsschub unmittelbar bevorsteht, warum sind dann die Zinsen immer noch so niedrig? Während der S&P 500 fast 15% höher notiert als zum Jahresbeginn, sind die Zinsen auf zehnjährigen US-Staatsleihen leicht auf 2,37% gesunken. Auch das wohl verlässlichste Rezessionsbarometer, die Zinskurve, zeigt keinen Boom an. Sie ist so flach wie seit Jahren nicht mehr. Offenbar teilt der Anleihenmarkt die Wachstumsfantasien der Börsianer nicht – und der Bondmarkt lag in der Vergangenheit oft richtig.

Der beste Zeitpunkt, Aktien zu kaufen, ist nicht dann, wenn das konjunkturelle Umfeld positiv ist, sondern wenn das Wachstum schwach und die Bewertungen niedrig sind. Weshalb? Weil die Gefahr besteht, dass Anleger in den Boomphasen jegliche Vorsicht über Bord werfen und zu viel für künftiges Wachstum bezahlen, das sich dann aber nie einstellt.

Heisst das nun, die Anleihenanleger liegen richtig, und den Börsianern droht eine böse Überraschung? Wir wissen es nicht. Aber nach den erheblichen Kursgewinnen, die bereits ein ungemein optimistisches Szenario vorwegnehmen, scheint es vernünftig, das Aktienrisiko im Portfolio etwas zu reduzieren.