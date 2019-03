Wie China den Abschwung aufhalten will

Peking schaut der konjunkturellen Verlangsamung nicht tatenlos zu. Schon letztes Jahr hat die Zentralbank begonnen, die Geldpolitik zu lockern. Bei der Eröffnung des jährlich stattfindenden Volkskongresses Anfang Monat kündigte Premier Li Keqiang ausserdem Steuersenkungen im Umfang von 2 Bio. Yuan an, das entspricht rund 2% des chinesischen Bruttoinlandprodukts (BIP). Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) schätzt dieses Ziel als sehr ehrgeizig ein und erwartet höchstens eine Steuerentlastung in Höhe von 1,5 Bio. Yuan.

Mit diesem Stimulus will die Regierung die Kaufkraft der Konsumenten erhöhen und die Unternehmen entlasten. Gesenkt werden sollen die Einkommenssteuer, die Mehrwertsteuer, die Sozialabgaben für alle Betriebe sowie die Finanzierungskosten für die kleinen Unternehmen. Dem Staat werden dadurch Einnahmen entgehen. Gleichzeitig will Peking grosse Infrastrukturprojekte vorwärtsbringen und mehr investieren. Trotzdem soll das Defizit im Staatshaushalt gemäss der Prognose der Regierung nur geringfügig von 2,6 auf 2,8% des BIP steigen. Der erwartete Anstieg des Haushaltsdefizits ist damit viel kleiner als die in Aussicht gestellte steuerliche Entlastung.