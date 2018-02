Wie chinesische Investoren in Europa akquirieren

Im vergangenen Jahr haben chinesische Unternehmen in Europa 274 Übernahmen durchgeführt, ein Fünftel weniger als im Vorjahr. Erstmals seit 2006 ist also die vom Prüf- und Beratungskonzern EY erhobene Zahl der Transaktionen nicht gestiegen, sondern gesunken. Das addierte Transaktionsvolumen von 57,6 Mrd. $ ist das bisher zweithöchste; der im Vorjahr erreichte Wert war ein Drittel höher – vor allem wegen des Megadeals ChemChina-Syngenta. Am meisten Geld investierten chinesische Käufer vergangenes Jahr im Vereinigten Königreich (17,7 Mrd. $; hiervon 13,7 Mrd. $ für die Immobiliengesellschaft Logicor), in Deutschland (13,7 Mrd. $) sowie in Russland (11,1 Mrd. $). Die Schweiz als Zielland sank von 45,8 Mrd. $ auf 0,8 Mrd. $ zurück – auch das wegen des einmaligen Syngenta-Effekts. Übrigens kamen in der Schweiz 2017 Erwerber aus China (einschliesslich Hongkongs) erst an siebter Stelle; deutsche und amerikanische Käufer übernahmen als Spitzenreiter je 34 Objekte, britische 17, chinesische dagegen bloss sieben; das grösste davon war mit 775 Mio. $ die Übernahme von Glencore Storage & Logistics durch HNA. Die Präferenzen sind ziemlich klar: Chinesische Unternehmen suchen in Europa vor allem in traditionellen industriellen Bereichen Verstärkung, dazu in Hochtechnologie, in Sektoren wie Finanz, Energie, Materialien, Rohstoffe usf.