Wie das Grundeinkommen Wirtschaft und Gesellschaft retten kann

Die Weltwirtschaft braucht ein dickes Fell. Covid-19 ist zum unberechenbaren Taktgeber geworden. Die rasante Erholung hat zu Lieferengpässen ­geführt, Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Nicht zu ver­gessen, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China sich erneut ­zuspitzt. Entgegen all diesen Problemen befeuert der Hyperkonsum die Erwartung an übermächtige Konzerne. Der Wert der weltweit grössten hundert Unternehmen hat sich in fünf Jahren verdoppelt. Profitiert haben die Super­reichen. Mit 300 Mrd. $ besitzt Tesla-Chef Elon Musk dreimal so viel wie der reichste Mensch vor vier Jahren, Amazon-Gründer Jeff Bezos. Kurz: Die ökonomischen Extreme nehmen zu, dem Kapitalismus droht soziales Ver­sagen. Die Wohlstandsschere öffnet sich. Rufe nach Umverteilung erklingen lauter. Und mit ihnen der Ruf nach einem bedingungslosen Grundeinkommen.