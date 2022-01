Wie Deloitte und Oracle einem Dermatologieunternehmen bei der Verjüngung der Datensysteme halfen

Das grösste unabhängige globale Dermatologieunternehmen der Welt, das vor vier Jahrzehnten als Joint Venture von L’Oreal und Nestlé gegründet wurde, hatte lange auf eine technologische Erneuerung verzichtet. Nach dem Verkauf durch Nestlé und der anschliessenden Übernahme von Galderma durch ein Private-Equity-Konsortium im Jahr 2019 wurde die Notwendigkeit einer raschen Umgestaltung der Anwendungsumgebung und des Ausstiegs aus der Nestlé-Infrastruktur noch dringender.

Das Unternehmen verzeichnete zwar Wachstum, aber Galderma fehlte die integrierte Plattform, die für das Ziel, das weltweit führende Dermatologieunternehmen zu werden, erforderlich war, erklärte Thomas Dittrich, CFO von Galderma, gegenüber Finanz und Wirtschaft-Redakteurin Beatrice Bösiger während eines von der Schweizer Publikation veranstalteten Webinars.

Das Erbe von Eigentümerwechseln und Übernahmen war ein Flickenteppich unzusammenhängender und oft doppelter Systeme – Finanzen, Beschaffung, Personalwesen, ICT und Lieferketten waren alle isoliert konzipiert.

Um sich für die Zukunft zu positionieren, würde eine Generalüberholung und Konsolidierung zu lange dauern; eine einfache Aktualisierung würde für die ehrgeizigen Ziele des Unternehmens nicht reichen. Galderma benötigte eine Lösung, welche die Systeme über die verschiedenen Regionen und Geschäftsbereiche hinweg schnell vereinheitlichen sollte, um durch die Erschliessung und Analyse grosser Datenmengen eine Innovationswelle auszulösen.

Diese Probleme und Chancen sind bei allen Unternehmen bekannt und werden von CFO’s weltweit angesprochen sagt Oracle SVP Jürgen Lindner.

«Die Finanzbranche steht hier vor einer dramatisch schnellen Veränderung und Herausforderung», so Lindner, die durch die Covid-19-Pandemie sicherlich noch beschleunigt wurde. Die Geschäftsmodelle ändern sich ebenso wie die Kundenerwartungen; Fusionen, Übernahmen und Veräusserungen sind auf einem Rekordhoch.

«All diese Herausforderungen lenken jetzt wirklich einen anderen Fokus auf den Wert von Daten: Sicherung der Daten, beschleunigte Planungszyklen, aber auch der Blick über die Finanzfunktionen hinaus», sagte Lindner im Finanz und Wirtschaft-Webinar.

Jedes Unternehmen überlegt, welche Art von Datensätzen es zur Verfügung hat, wie man diese Daten am besten strukturiert, wie man sie geschäftsübergreifend integriert, welche Vorteile diese Daten bieten und wie schnell sie Data Science nutzen können, um sie zu erfassen. Die Finanzleiter, die mit der Finanzierung dieser Projekte betraut sind, müssen darauf eingestellt sein, wie Finanz-, Lieferketten-, Personal- und andere Datensätze zusammenkommen. Diese Art von bereichsübergreifendem Fachwissen macht die Finanzfunktion strategischer denn je, sagte Lindner.

Dieser Trend geht Hand in Hand mit einem Trend, der bereits vor der Pandemie einsetzte: unerbittliche Automatisierung. Künstliche Intelligenz, eingebettet in Unternehmenssoftware, unterstützt oder übernimmt ganz alltägliche, sich wiederholende Aufgaben.

«Wir durchforsten also riesige Datenmengen, um nicht nur die Geschäftsprozesse zu vereinfachen, sondern auch die Erfahrungen, die Ihre Mitarbeiter bei der Interaktion mit dem Softwaresystem machen können», sagte er.

Die Cloud ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Gespräche – und oft ein Katalysator für das Erreichen dieser Funktionalität, fügte Lindner hinzu.

Bei der Aktualisierung von Galderma «sind wir in kurzer Zeit von bewährten Systemen auf Cloud-basierte Systeme umgestiegen, da wir das Potenzial und die Möglichkeiten, die dahinter stecken, kennen», so Dittrich.

«Galderma entschied sich für eine End-to-End-Transformation, die eine integrierte Geschäftsplanung implementierte, Ressourcen freisetzte und das, was nicht vollständig automatisiert und rationalisiert werden konnte, in gemeinsame Dienste bündelte und die Einführung neuer Dienste ermöglichte», sagte er. Das Projekt begann im Januar 2021.

Deloitte lieferte mit Deloitte SuperLedger™, einer innovativen Plattform, die der globale Systemintegrator auf der Oracle Cloud aufbaute, einen entscheidenden Dreh- und Angelpunkt zur Erreichung dieses Ziels.

Innerhalb weniger Monate, während die Welt im Lockdown war, implementierten Deloitte UK und Deloitte Schweiz SuperLedger™, um unterschiedliche Systeme zu verbinden und Galderma in die Lage zu versetzen, Abläufe zu standardisieren und moderne Analysetools einzusetzen, die es dem Unternehmen ermöglichen, sich auf sein wettbewerbsintensives Kerngeschäft zu konzentrieren. Die Plattform aggregiert und extrahiert nun Daten aus mehreren ERP-Systemen, die sich von Indien über Südamerika bis nach Russland erstrecken, und bietet den Finanzverantwortlichen von Galderma eine einzige Quelle der Wahrheit für alle Finanzberichte und -analysen sowie Echtzeittransparenz über die Geschäftsleistung in all diesen Regionen.

Deloitte leitete das digitale Transformationsprojekt, bei dem die Oracle E-Business Suite-Software auf Oracle Fusion Cloud ERP-, EPM- und Supply-Chain-Management-Komponenten für die nordamerikanischen Aktivitäten von Galderma aufgebaut wurde, die einen wesentlichen Teil des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmachen.

«Die ERP-Harmonisierung ist in vollem Gange», sagte Dittrich der Finanz und Wirtschaft. «Werden wir jemals zu einem Ergebnis kommen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wir legen eine Schicht darüber, um eine sehr gute und harmonische Integration zu erreichen.»

Die Transformation hat bereits zu einem Innovationsboom im gesamten wissenschaftlich fundierten Portfolio von Galderma, zu dem so bekannte Marken wie Cetaphil, Restylane und Differin gehören, und hat das Unternehmen in Schlagdistanz zum führenden Dermatologieunternehmen der Welt gebracht.

«Wir werden schneller, beweglicher und setzen finanzielle Mittel frei, die wir in die Expansion, das Wachstum und die Erweiterung der geografischen Märkte investieren können», erklärte Dittrich.

