Wie die EU auf Trumps Stahlzölle reagieren sollte

Donald John Trump [ˈdɒnəld d͡ʒɒn tɹʌmp] (* 14. Juni 1946 in Queens, New York City, New York) ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten und ein ehemaliger Unternehmer.

Er ist der Inhaber des Mischkonzerns Trump Organization und leitete diesen von 1971 bis 2017 als CEO. In der Immobilien- und Unterhaltungsbranche baute er laut unabhängigen Schätzungen ein Milliardenvermögen auf und machte seinen Namen „Trump“ zu einer eigenen, bekannten „Marke“. Durch Auftritte in Fernsehsendungen wie The Apprentice wurde er darüber hinaus zu einer der bekanntesten Personen in den Vereinigten Staaten.

Trump unterstützte verschiedene Parteien und ist (mit kurzer Unterbrechung) seit 2009 als Republikaner registriert. Als deren Kandidat gewann er nach seinem Wahlkampf die US-Präsidentschaftswahlen am 8. November 2016 gegen Hillary Clinton und wurde am 20. Januar 2017 als erster ...

