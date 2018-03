Wie die Finma die Vorgaben für die Versicherer verteidigt

Mark Branson und Peter Giger, die Chefs der Aufsichtsbehörde Finma, haben genug. An einem Medienanlass in Zürich wiesen sie die Kritik des Branchenverbands der Versicherer zurück, die Kapitalanforderungen der Finma würden je nach Geschäftssegment teils doppelt so hoch wie im umliegenden Ausland ausfallen.

In Europa ausserhalb der Schweiz ist zwar vor zwei Jahren für die Versicherer die Norm Solvenz II eingeführt worden. Doch die Aufsichtsstellen dieser Länder würden die neue Norm während langer Übergangsjahre durch jeweils unterschiedlich ausgeprägte Erleichterungen aufweichen, sagte Giger.