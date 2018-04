Die Produktivitätskrise überwinden

Fast zehn Jahre nach der Finanzkrise verharrt das Produktivitätswachstum in den Industrieländern auf einem alarmierend niedrigen Niveau: Im Nachkrisenzeitraum von 2010 bis 2014 ging der durchschnittliche Produktivitätszuwachs pro Jahr auf 0,5% zurück und hat sich auch seitdem nur unwesentlich erholt; ein Jahrzehnt zuvor, 2000 bis 2004, lag er noch bei 2,4%. Die grössten Sorgenkinder sind das Vereinigte Königreich mit einem 2,5 Prozentpunkte sowie die USA mit einem 3,8 Prozentpunkte geringeren Produktivitätswachstum.

Die Verfasser Jan Mischke ist Partner, McKinsey Global Institute. Co-Autor Daniel Läubli ist Partner, Digital/McKinsey.

Gerade mit Blick auf Fortschritte im Digitalbereich gibt diese Entwicklung Rätsel auf: Die Erklärungsversuche reichen von Messunsicherheiten oder rückläufiger Innovation über strukturelle Probleme hinsichtlich zunehmender Konzentration und nachlassender Dynamik von Unternehmen. Ebenso werden die Verschiebung von Aktivitäten hin zu Dienstleistungen mit niedriger Produktivität ins Feld geführt oder Finanzmarktprobleme wie falsche Allokation von Kapital oder Finanzierungsschwierigkeiten für KMU.

Für die Schweizer Wirtschaft und Politik ist eine akkurate Erklärung äusserst relevant. Zum einen leidet die Schweiz schon seit Jahrzehnten unter einer schwachen Produktivitätsentwicklung, die gerade in einer alternden Bevölkerung Wachstum und Einkommensentwicklung bremst und die Rentensysteme vor noch grössere Herausforderungen stellt. Von 1980 bis 2014 betrug das Wachstum der Wertschöpfung pro Arbeitsstunde in der Schweiz etwa 40% – im Vergleich zu 81% in Deutschland oder 73% in den Vereinigten Staaten, trotz guten Abschneidens der Schweiz in Rankings der Wettbewerbsfähigkeit; zudem war das Wachstum eng geknüpft an Finanzindustrie, Pharma, und Rohstoffhandel. Zum anderen hängt die Schweizer Wirtschaft deutlich vom makroökonomischen Umfeld ihrer wichtigsten Exportmärkte in Europa und den USA ab. In beiden Weltgegenden hat eine klare Einschätzung des Produktivitätspotenzials und der Hürden, es auch auszuschöpfen, grossen Einfluss auf die Wachstumsaussichten, die Inflationserwartungen und nicht zuletzt auf die Notenbankpolitik.

Am Ende eines Booms

Forschung des McKinsey Global Institute, des Think Tank von McKinsey & Company, zeigt jedoch: Es gibt keinen Mangel an technologischem Fortschritt oder Produktivitätspotenzial. Mehr als 2% Produktivitätswachstum pro Jahr sind in den kommenden zehn Jahren u.a. durch einen verstärkten Einsatz digitaler Tools in Unternehmen und Verwaltung möglich, sofern Nachfrage und Investitionstätigkeit weiter gestärkt werden.

Die derzeitige Stagnation des Produktivitätswachstums in den Industrieländern begründet sich primär im Ende eines ICT- und Restrukturierungsbooms, in schwacher Nachfrage und Investitionstätigkeit sowie Übergangseffekten bei der Digitalisierung.

Der Produktivitätsboom der späten Neunzigerjahre durch den Einsatz von Computertechnik sowie durch die Auslagerung von Produktion in günstigere Länder flachte sich bis 2005 ab. 0,8 Prozentpunkte Rückgang lassen sich im Durchschnitt der untersuchten Länder auf diese Faktoren zurückführen. Im Einzelhandel z.B. lief der Einsatz von Enterprise Resource Planning (ERP) zur Optimierung von Logistik und Zulieferketten in die Sättigung.

Kapitalintensität wächst geringfügig

Auch die Nachfrage hat eine klare Rückkopplung zur Produktivität. Nach der Finanzkrise und der darauffolgenden Wirtschaftskrise wurden die Investitionen in Gebäude und Produktionsgüter (nicht jedoch in Forschung und Entwicklung) wegen Überkapazitäten massiv zurückgefahren, gefolgt von schwachen Nachfrageaussichten, niedrigem Lohnwachstum und gestiegener Unsicherheit. Auch heute ist das Kapitalintensitätswachstum auf dem niedrigsten Niveau seit dem Zweiten Weltkrieg. Über andere, oft wenig beachtete Kanäle bremst die schwache Nachfrageentwicklung das Produktivitätswachstum ebenfalls. So drückten z.B. nach der Krise im Einzelhandel Sortimentsverschiebungen zu günstigeren Produkten auf die Margen pro geleistete Arbeitsstunde oder im Automobilbau eine Verlangsamung der Verschiebung zu Premium-Fahrzeugen. Im Bankensektor etwa hat sich das Wachstum der Kreditvolumen abgeschwächt oder im Energiesektor der Stromverbrauch, ohne dass die Mitarbeiterstärke proportional hätte angepasst werden können.

Die Folge: ein um weitere 0,9 Prozentpunkte niedrigerer Produktivitätszuwachs. Auch wenn die Auswirkungen der Krise sich abschwächen, geben langfristig Alterung der Bevölkerung, steigende Ungleichheit bei Einkommen und sinkender Investitionsbedarf relativ zu Unternehmensgewinnen Anlass zur Sorge – und Digitalisierung kann diese Trends noch weiter verstärken.

Eine dritte Welle – die Digitalisierung – verspricht hohe zukünftige Produktivitätsgewinne. Jedoch werden sie sich wie bei vorherigen technologischen Neuerungen erst mit Verzögerung zeigen. Ein umfassender Einsatz erfordert die Umstellung ganzer Geschäftsmodelle mit entsprechenden Anlaufverlusten bzw. Doppelkapazitäten, bindet Aufmerksamkeit in Unternehmen, die für die Verbesserung des traditionellen Geschäfts verloren geht, und kannibalisiert Umsatz im Bestandsgeschäft. Im Einzelhandel z.B. ist der Onlinehandel etwa doppelt so produktiv wie traditionelle Geschäfte, jedoch liegt der Marktanteil typischerweise noch unter 10% (Schweiz: 7,6% am Detailhandel). Dennoch können durch digitale Tools wie Advanced Analytics und künstliche Intelligenz langfristig viele Dinge effizienter erledigt werden: 1 bis 1,5 Prozentpunkte zusätzliches Produktivitätswachstum allein durch Digitalisierung sind möglich.

Staat und Unternehmen gefordert

Um ein Produktivitätswachstum von mehr als 2% pro Jahr zu erreichen, sind folglich zwei Arten von Massnahmen erforderlich: eine weitere Stärkung der Investitionstätigkeit und Stabilisierung der Nachfrage sowie eine Beschleunigung der Digitalisierung. Instrumente, um die Nachfrage zu stabilisieren und Investitionen nachhaltig zu steigern, umfassen beispielsweise die Stärkung staatlicher Investitionen in Bereiche wie Infrastruktur und Bildung, die wirksame Entlastung einkommensschwacher Bürger, um den Konsum anzukurbeln, sowie die intensivere Förderung von Aus- und Weiterbildung, sodass durch Digitalisierung wegrationalisierte Arbeitsplätze nicht zu Arbeitslosigkeit oder Einkommensverlust führen.

Zur Digitalisierung sollte u.a. die öffentliche Verwaltung als Vorreiter vorangehen, weniger digitalisierte Branchen wie die Bauwirtschaft durch entsprechende Vorgaben (beispielsweise bei der Vergabe) unterstützen sowie in digitale Ökosysteme investieren. Auch auf Unternehmensebene muss die digitale Transformation vorangetrieben werden. Zentral ist die Erarbeitung einer Strategie, die es Unternehmen erlaubt, ihr digitales Potenzial gezielter zu identifizieren und zu priorisieren. Ressourcen können so auf die wirkungsvollsten Themen geleitet werden, wodurch messbare Resultate schneller erzielt werden können. Die Einführung neuer, agiler Arbeitsweisen kann zudem Innovationsprozesse beschleunigen und ermöglicht das schnelle Testen neuer digitaler Prozesse und Dienstleistungsmodelle.

Die Vorzeichen für eine starke Produktivitätserholung stehen gut – aber ohne einen ambitionierten Plan und eine gemeinsame Kraftanstrengung wird sich das Potenzial nicht realisieren lassen.