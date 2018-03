Wie eine Rezession beginnt

Plötzlich ist sie wieder da – die Angst vor dem Abschwung.

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren die Frühindikatoren stets nur nach oben gezeigt hatten, haben verschiedene Kennzahlen den Zenit überschritten. In der Eurozone etwa sind Barometer für das Wirtschaftsklima wie die Einkaufsmanagerindizes der Industrie und der Economic Sentiment Indicator (ESI) zuletzt leicht gefallen.

Von den Diskussionen, ob der Gipfel des Wachstumszyklus nun erreicht wurde, ist es nur ein kleiner Schritt zur Sorge um eine kommende Rezession. Besonders akut ist die Sorge in den USA. Dort herrscht Vollbeschäftigung, der Konjunkturzyklus ist schon weit fortgeschritten, und die Notenbank hebt die Zinsen an.

Denn jeder US-Rezession seit den Sechzigerjahren ging eine straffere Geldpolitik voraus.

Doch ist es wirklich so einfach?

Die Vorboten einer Rezession

Simon MacAdam vom Research-Institut Capital Economics hat alle Rezessionsepisoden der G-7-Staaten seit 1960 durchleuchtet und analysiert, was sie ausgelöst haben könnte.

Als Rezession definiert wurden Phasen, in denen das reale Wirtschaftswachstum mindestens zwei aufeinanderfolgende Quartale negativ ausfiel.

Insgesamt wurden so 45 Rezessionen ermittelt: je neun in Deutschland und Italien, je sechs in den USA und Grossbritannien, sieben in Japan, fünf in Kanada und drei in Frankreich.

Insgesamt 70 «Trigger» hat MacAdam für die 45 Rezessionen gefunden. Einer seiner Befunde ist deshalb, dass es oft mehrere Gründe gab, die miteinander verknüpft waren. So brachten höhere Zinsen oft eine Immobilienblase zum Platzen, wodurch die Banken ins Schlittern gerieten.

Am häufigsten war eine straffe Geldpolitik Vorbote für wirtschaftliches Ungemach.

Häufigkeit der Ereignisse vor einer Rezession Daten seit 1960, Quelle: Capital Economics

Den 45 Rezessionen ging in 29 Fällen eine Straffung der Geldpolitik (Tight Monetary Policy) voraus, definiert als Anstieg der realen Leitzinsen von mindestens 2 Prozentpunkten.

Am zweithäufigsten rutschte die Wirtschaft nach einem Ölpreisschock in eine Rezession. Ein Schock ist hier definiert als ein Anstieg des realen Rohölpreises um mehr als 75% in der Heimwährung im Jahr vor der Rezession. Das war vor allem 1974 und Anfang der Achtzigerjahre der Fall (vgl. in der Grafik «Pre-1985», lilafarbener Teil der Balken). Auch vor den US-Rezessionen von 1990 und 2008 verteuerten sich die Rohstoffe signifikant.

Ebenfalls dreizehn Mal stand eine Immobilienkrise (Burst Housing Bubble) am Anfang einer Rezession. In den Siebzigern traf es Kanada, Italien und Grossbritannien. Eine Häufung tritt auch zu Beginn der Neunzigerjahre auf (Kanada, Grossbritannien, USA, Japan und Frankreich) und dann nochmals 2008 mit dem Platzen der Immobilienblase in Nordamerika und vielen europäischen Ländern.

Andere Vermögenspreisblasen, etwas solche bei Aktien, scheinen für die Gesamtwirtschaft etwas weniger gefährlich zu sein. Nach insgesamt zwölf geplatzten Aktienblasen folgte in den folgenden drei Jahren in nur fünf Fällen eine Rezession.

Nach 1985 sind auch Bankenkrisen als Rezessionsvorläufer vorne vertreten, vor 1985 dagegen wurde eine solche nur vor der Krise in Grossbritannien 1975 registriert.

Insgesamt zehn Mal stand am Anfang des Abschwungs eine straffe Fiskalpolitik (Tight Fiscal Policy). Im Jahr vor der Rezession erzielten die Regierungen vor Zinszahlungen jeweils einen Budgetüberschuss von mindestens 2% des BIP. Das kam zum Beispiel in den USA 1969 vor, in Deutschland 1980 und 2002 sowie in Italien 1977, 1982 und 2008.

Ein Währungsschock (Exchange Rate Shock) und ein Einbruch der globalen Nachfrage (External Demand Shock) waren je acht Mal einer Rezession in den G-7-Staaten vorausgegangen. Ersterer wurde definiert als Anstieg des realen, effektiven Wechselkurses um mehr als eine Standardabweichung, Letzterer als ein markanter Rückgang des BIP der zehn wichtigsten Handelspartner im Jahr zuvor.

Kausalität nicht zwingend

An dieser Auflistung gibt es einen Mangel: Ein Ereignis, das vor einer Rezession stattfindet, muss nicht zwingend ihr Auslöser sein.

Capital Economics ist Fall für Fall durchgegangen und hat die Häufigkeit der Ereignisse auf diejenigen eingeschränkt, die ihrer Meinung nach die Gründe für die Rezession waren.

Anzahl Rezessionen in G-7-Ländern nach ihrem Auslöser Daten seit 1960, Quelle: Capital Economics Infobox öffnen

Die straffe Geldpolitik bleibt mit 23 Fällen an der Spitze. Vier Immobilienkrisen fallen in dieser Betrachtung weg. Und auch bei den Währungs- und den Exportschocks ortet MacAdam deutlich weniger Rezessionsauslöser.

Verschuldungsdynamik ist wichtiger geworden

Die Art der Auslöser hat sich über die Zeit geändert. Ölschocks spielen fast keine Rolle mehr, während Immobilien- und Bankenkrisen als Folge der Deregulierung an Häufigkeit und Intensität gewonnen haben. Auch Wechselkurs- und externe Nachfrageschocks sind in einer globalisierten Welt häufiger.

Die Bedeutung der Geldpolitik ist die gleiche geblieben. Doch der Grund für die Straffung hat sich geändert. Früher reagierten die Zentralbanken damit auf Wechselkursprobleme und hohe Inflation. Seit 1985 war die Inflation kein typischer Rezessionsfrühindikator mehr, sie ist in der Phase der Überhitzung kaum gestiegen.

Durchschnittliche Inflation vor und nach Rezession Daten seit 1960, Quelle: Capital Economics Infobox öffnen

In neuerer Zeit versuchten die Zentralbanken eher, mit höheren Realzinsen den Kreditboom zu zügeln. Die Verschuldungsquote hat vor den Rezessionen nach 1985 jeweils deutlich zugenommen.

Durchschnittlicher Anstieg des Kreditvolumens in % des BIP vor Rezession Daten seit 1960, T = Beginn der Rezession, Quelle: Capital Economics Infobox öffnen

Um die Gefahr eine künftigen Rezession abzuschätzen, müssen also neben den Konsumentenpreisen die Kreditbooms und ihre Folgen für Vermögenspreise und die Unternehmensbilanzen im Auge behalten werden.

Keine Rezession vor 2020

Wo stehen wir heute?

Gemäss Capital Economics ist für die nächsten zwei Jahre in den G-7-Ländern keine Rezession zu erwarten. Erst 2020 könnten die USA wegen der strafferen Geldpolitik in einen Abschwung geraten.

Ein Grund für den Optimismus ist die Beobachtung, dass in der G-7-Gruppe nur in Kanada in den vergangenen Jahren ein Kreditboom stattgefunden hat. Dabei wurde die Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung betrachtet. Gemäss Capital Economics sind auch die Immobilienmärkte noch kein Grund zur Sorge. Sie seien zwar teuer, aber noch nicht überbewertet. Die Banken seien ebenfalls besser kapitalisiert als 2007.