Wie es mit dem Rohölpreis weitergeht

Aktie Wertpapier , das einen Anteil am Kapital einer Aktiengesellschaft verkörpert. Es sichert dem Eigentümer Mitgliedschaftsrechte (Stimm- und Wahlrecht an der Generalversammlung) und Vermögensrechte (Recht auf Anteil am Gewinn, Beteiligungsquote bei Kapitalerhöhungen oder am Liquidationsergebnis) zu.

Backwardation Preisstruktur am Rohstoffmarkt, in der Terminkurse unter den Spot-Preisen liegen. Gründe für eine solche Struktur können eine akute Knappheit des betreffenden Wirtschaftsguts oder die Erwartung sinkender Spot-Preise sein. Backwardation (Preisabschlag) führt zu einem Rollgewinn, wenn der Futures mit der kürzesten Restlaufzeit bei Verfall in den nächsten Futures gerollt wird (vgl. Rohstoffindex ). Gegenteil: Contango .

Konjunktur Oft synonym verwendet für die Lage der Gesamtwirtschaft. Die Forschung betont den zyklischen Verlauf des Wirtschaftswachstums (Aufschwung , Hochkonjunktur, Abschwung, Rezession , Depression). Im Englischen wird deshalb auch von Business Cycle gesprochen.

Kurs Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren , Devisen , Münzen oder Waren. Der Kurs schwankt je nach Angebot und Nachfrage.

Research Systematische Wertpapierbeurteilung als Grundlage für die Anlagepolitik. Sie gliedert sich in die Fundamentalanalyse und die technische Analyse .