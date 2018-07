Wie es um China steht

Wachstum: Stabilität geht vor

Die chinesische Wirtschaft wird dieses Jahr ungefähr 6,5% wachsen – das ist so gut wie sicher. Und dabei kommt es nicht darauf an, ob die USA ihre Drohung von Zöllen auf chinesische Einfuhren in Höhe von 200 Mrd. $ wahrmachen. Oder ob das Aufrüsten der chinesischen Industrie mit Hochtechnologie gelingt (vgl. Kasten unten). Für das Wachstum wird die Zentralregierung in Peking mit allen Mitteln sorgen.

«Es ist ein politisches Gebot, dass das Wachstum hoch bleibt», erklärt Dinny McMahon. Der Autor des Buchs «China’s Great Wall of Debt» forscht an der Denkfabrik MacroPolo in Chicago. McMahon erinnert an den «chinesischen Traum», den Präsident Xi Jinping vergangenes Jahr präsentiert hat. Bis 2020 soll die Armut von 70 Mio. Menschen auf dem Land beseitigt sein, und bis 2035 soll ein grosser Teil der chinesischen Bevölkerung ein mittleres Einkommen erzielen – dafür braucht es weiterhin hohes Wirtschaftswachstum.