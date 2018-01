Wie Geldanleger die Welt verbessern

Die Weltbank und ihr Schwesterunternehmen IFC bündeln Anlegergeld, das ihnen dank des vortrefflichen Ratings leicht zufliesst, und finanzieren damit die Weltentwicklung. Das Image des guten Tuns nutzen grosse Anleger wie etwa die Versicherer für eigene Zwecke. Zurich Insurance will mit 5 Mrd. des 190 Mrd. $ grossen Vermögens messbaren gesellschaftlichen Nutzen erbringen. Swiss Re verspricht, für den Hauptteil des 150 Mrd. $ Vermögens würden über die finanzielle Rendite hinaus auch ergänzende Kriterien beachtet.

Eine gewichtige Mittlerfunktion hat traditionell die IFC International Finance Corporation. Der Dienstleister, 1956 gegründet von 180 Ländern – darunter die Schweiz mit 2%-Anteil am Grundkapital –, hat 2017 gut 19 Mrd. $ in den langfristig wirkenden Anschub von Infrastrukturen und unternehmerischen Aktivitäten gesteckt, wie Karin Finkelston am Mittwoch an einer Fachveranstaltung von Swiss Sustainable ­Finance in Zürich darlegte.