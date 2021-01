Wie Kriege unsere Welt prägen

Nationalismus als Waffe

Die Französische Revolution von 1789 ist nicht nur der Auslöser der Koalitionskriege in Europa, sie bringt auch eine neue Macht mit sich, die die Kriege der kommenden Jahrhunderte prägen wird: den Nationalismus. Die Franzosen sind auch die Ersten, die im Jahr 1793 die Levée en masse einführen, die Massenmobilisierung.

]Den Schockeffekt des Bruchs mit alten ­Regeln macht sich Napoleon Bonaparte zunutze: Er lässt seine Soldaten durch die Nacht marschieren. Viel früher als vom Gegner erwartet am Schlachtfeld angekommen, stürmen die Franzosen in den Kampf, statt in ­klaren Formationen loszuziehen. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an