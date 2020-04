Wie «smart» investieren

Wie so oft bei Trendthemen, die abstrakte Konzepte abbilden, ist für Anleger nicht unmittelbar ersichtlich, wie man am ­besten in diese investieren kann; das gilt auch für das Thema «smarte Energieinfrastruktur». Fest s­teht, Investitionen in diesem Bereich werden immer wichtiger und tragen gemäss Berechnungen von HSBC (HSBA 425.75 1.56%) messbar zum globalen Wachstum auf dem Gebiet der Gebäudetechnik bei. Dabei ist naheliegend, dass Technologien zur Verbesserung der Energie­effizienz dominieren. 40% des globalen Energieverbrauchs fällt in Gebäuden an, fast ein Drittel davon wird verschwendet.

Energiemanagement und Gebäudeautomation sind Disziplinen, die oft bei traditionellen Elektrotechnikkonzernen angesiedelt sind, bei ABB (ABBN 17.6 2.3%) etwa, Schneider Electric oder Siemens (SIE 81.34 -0.66%). Auch Anbieter wie Honeywell (HON 143.43 3%), Johnson Controls oder Raytheon sind in diesem ­Bereich aktiv und werden an der US-Börse gehandelt. Nicht nur Systemanbieter ­mischen im smarten Gebäude mit. Dabei sind spezialisiertere Elektrotechniker wie Landis+Gyr (LAND 64.45 0.16%), Legrand oder Eaton, Liftbauer wie Schindler (SCHP 212.7 0.52%), Otis oder Kone (KNEBV 51.82 0.58%), aber auch Sicherheitsspezialisten, die smarte Zugangssysteme anbieten wie Assay ­Abloy oder Dorma Kaba.

Nur Nischengeschäft

Besonders bei den grossen Playern ist der Umsatzanteil, der mit (smarter) Gebäudetechnik gemacht wird, sehr unterschiedlich. Bei ABB macht er einen kleinen Teil aus, bei Schneider Electric ist es ein inte­graler Bestandteil des Geschäfts. Aus Sicht von HSBC dürften die Franzosen deshalb zu den grössten Profiteuren gehören, wenn Häuser immer smarter werden.

Wer nicht über Einzelaktien inves­tieren will, kann auf Fonds zurückgreifen. Hier ist die Portfoliozusammensetzung zu beachten. Die Privatbank Pictet etwa ­bietet ein Clean Energy genanntes Vehikel. Darin machen Investments in smarte ­Gebäude nur etwas mehr als ein Zehntel aus. Es finden sich Positionen im Bereich Energiemanagement und Halbleiter. «Halbleiter sind unentbehrlich, um Stromnetze intelligenter zu machen», sagt Michel Friedman, der den Fonds ver­waltet. Halbleiterwerte seien zudem inter­essant, weil sie hohe Zugangsbarrieren aufweisen. Vergleichbare Fonds, wie der Smart Energy Fund von RobecoSAM, weisen ebenfalls einen auffallend hohen ­Anteil an Chip-Aktien aus, etwa NPX, ­Analog oder Marvell. Für die kurzfristige ­Performance mag das sinnvoll sein. Im vergangenen Jahr konnten zyklische Chip-Werte deutlich gewinnen. Aber auch sie kommen in der Coronakrise unter Druck.

Alte Technologie

Der Zürcher Fondsmanager Susi Partners interessiert sich derweil für smarte Stromzähler. Die Technologie sei an sich alt, sagt Fabian Karger, beim Fonds für die DACH-Region zuständig. «Entscheidend ist das Gateway, das Kommunikationsmodul. Mit dieser Handteller-grossen Platine werden Daten gesammelt und mit Software analysiert», sagt er. In diesem Bereich ­investiert Susi in Aktien der deutschen Discovery. Den Nutzen von Smart Meters sieht Karger bei Industriekunden. Ein Anwendungsbeispiel seien Discounter, die mit Smart Meters bei der Strombeschaffung Kosten sparen oder Einsparpotenziale durch Standortvergleiche realisieren.

Smarte Stromzähler sind zukunftsträchtig. David Eberli, CEO von Smart-me, das mit der Cloud verbundene, intelligente Stromzähler entwickelt, schätzt, dass in der Schweiz erst 3 bis 4% der Haushalte ihren Stromkonsum smart verwalten. «In zwanzig bis dreissig Jahren ­dürften es mehr als die Hälfte sein», glaubt er. Bei Unternehmen werde es schneller ­gehen, aber auch dort seien heute nicht mehr als 5% smart. Für Eberli positiv: Der Markt sei anders als vor fünf Jahren. Früher seien Technologieanbieter auf monopolistische Energieversorger angewiesen gewesen. Mit der neuen Energiestrategie stimmten jetzt die Rahmenbedingungen, sagt er. Zum europäischen Ausland sieht er die Schweiz ein bis zwei Jahre im Vorsprung. Das Potenzial sei aber auch hier lange nicht ausgeschöpft.