Wie Swiss Re durch dürre Zeiten kommt

Das Versicherungsvermögen ist bis zur Fälligkeit feststehender oder schwebender Verpflichtungen primär in Obligationen gut benoteter Schuldner langfristig investiert. Der laufende Ertrag dieser Investments liefert eine über die Jahre stetige Cashrendite. Davon ausgeklammert sind die Wertschwankungen des Vermögens. Sie sind aber als Plus oder Minus im Eigenkapital enthalten. Dessen Rentabilität ist wegen der fluktuierenden Geschäftsrisiken inhärent erratisch und absolut betrachtet seit vielen Jahren ungenügend.

