Wie viel Index in Indexfonds steckt

Börsengehandelte Indexfonds (ETF) sind nach wie vor ein gefragtes Anlageinstrument. An der Schweizer Börse waren sie im ersten Quartal 2018 erstmals in der Geschichte das zweitstärkste Segment, was den Umsatz betrifft. Insgesamt betrug er in den ersten drei Monaten 31,6 Mrd. Fr. Bislang hatten Anleihen in Franken den zweiten Platz belegt. Am stärksten werden Aktien und Fonds gehandelt.

ETF verdanken ihren Siegeszug vor allem zwei Eigenschaften: Erstens sind sie günstig, und zweitens wissen Anleger, mit welcher Rendite sie rechnen können. Im Idealfall ist das die Performance des Index abzüglich der Kosten des Fonds.