Wie weiter mit den reichen Russen?

Mit der Übernahme der EU-Sanktionen hat die Schweiz Partei für die Ukraine ergriffen. Trotz Neutralität wurde Farbe bekannt. Der Anschluss an den westlichen Konsens hat aber den Groll Moskaus nach sich gezogen. Weil die Schweiz die Sanktionen mitträgt, steht sie nun auf der russischen Liste der «unfreundlichen Staaten». Für Schweizer Banken eine ungemütliche Situation, denn die Schweiz war in den letzten Jahren ein bevorzugtes Ziel reicher Russen, um Geld an einem sicheren Ort zu verwahren.

Die Tage als wichtigstes russisches Offshore-Zentrum sind für den Finanzplatz vorerst vorbei. Die vom Bundesrat verordneten Sanktionen frieren nicht nur die Vermögen der betroffenen Personen ein, sie verunmöglichen es den Banken de facto, neue Gelder von Russen anzunehmen, zumal für Privatbanken Vermögen unter 100’000 Fr. – die von den Sanktionen ausgenommen wären – kaum von Interesse sind (vgl. Infobox). Damit versiegt für Banken wie Credit Suisse (CS), Julius Bär, Pictet oder UBS eine Geldquelle fast vollständig.

«Treuhänderische Pflichten»

Banken halten sich sehr bedeckt, was ihre Kundenbeziehungen betrifft – insbesondere, wenn es um russische Kunden geht, die nun als toxisch gelten. So lässt sich kaum abschätzen, wie viele Milliarden an russischen Vermögen bei den Instituten lagern. Die Privatbank Julius Bär bezeichnet Russland jedenfalls als «Kernmarkt», russische Kunden werden seit über zwei Jahrzehnten betreut.