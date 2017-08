Wildwuchs der Bereinigung

Wer in ein Unternehmen investiert, will wissen, wie das Geschäft läuft. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Transparenz heisst das Zauberwort. Die hat sich langfristig betrachtet zwar verbessert, doch der Trend droht zu kehren. Dahinter steht der Drang der Unternehmen, Zahlen zu bereinigen – sprich zu beschönigen.

Bereinigung als solche ist aber nicht das Problem. Richtig angewandt und klar kommuniziert, hilft sie, ein Unternehmen im mittel- oder längerfristigen Vergleich besser zu beurteilen, einmalige Ereignisse beiseitezulassen, um den Kern besser einschätzen zu können. Und es gibt durchaus Unternehmen, die mit Bedacht und transparent bereinigen.

Aber die Zahl der Sünder steigt. Faktoren, die den Gewinn oder andere Kennzahlen belasten, werden eher herausgerechnet als solche, die sich positiv auswirken. So manche Einmalkosten sind derart konstant, dass sie eben nicht mehr einmalig sind. Zudem wird diese Unsitte auch noch allzu gerne verschleiert. Wie so oft ist es dienlich, nach den Nutzniessern zu suchen: Manager werden erfolgsabhängig vergütet, was ja zu begrüssen ist. Die Kehrseite ist, dass viele Manager dazu tendieren, die Situation viel zu vorteilhaft darzustellen, nach dem Motto: «Nach mir die Sintflut, bis alles herauskommt, hab ich den Job vielleicht schon gar nicht mehr.»

Die Schweizer Börse versucht, dem bunten Treiben ein Ende zu setzen. Das ist lobenswert. Vielleicht gelingt es, den Wildwuchs etwas einzudämmen und die gröbsten Unverschämtheiten auszumerzen. Aber die Verantwortung trägt am Ende der Investor selbst. Er muss unbereinigte wie bereinigte Zahlen zu deuten wissen und dem Management mit gesundem Argwohn auf die Finger schauen.