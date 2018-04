Will Butler-Adams: Der König der faltbaren Velos

Drei, vier Handgriffe genügen. Innerhalb von zehn Sekunden ist das Faltvelo auseinandergeklappt. Will Butler-Adams (44) steht auf dem Vorplatz der Fabrikhalle, in der die kultigen Brompton-Faltbikes hergestellt werden – und lächelt. Er weiss, dass seine Demonstration immer gut ankommt und auch Zweifler überzeugt. Denn es ist nicht jedermanns Sache, erst am Velo herumzuhantieren, bevor es einsatzbereit ist.

Seit drei Jahren werden die Brompton-Velos in Greenford, im Nordwesten Londons gelegen, in einer quaderförmigen grauen Halle hergestellt. Der Umzug der ursprünglich nach einem Londoner Quartier benannten Marke war nötig geworden, weil die Nachfrage nach zusammenlegbaren Velos massiv zugenommen hat. «In Spitzenzeiten produzieren wir alle zweieinhalb Minuten ein Fahrrad», sagt Butler-Adams, während er auf dem Fabrikplatz eine Proberunde dreht. Brompton stellt pro Jahr 45 000 Fahrräder her. Keine andere britische Marke erreicht dies auch nur annähernd.