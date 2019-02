William C. Dudley: Notenbanker soll UBS-VR werden

William C. Dudley soll an der nächsten Generalversammlung in den Verwaltungsrat der UBS gewählt werden. Damit kommt ein US-Notenbanker ins oberste Aufsichtsorgan der Schweizer Grossbank. Bis Mitte 2018 amtierte Dudley als Chef der Federal Reserve Bank von New York. Er war die zehnte Person, die dieses Amt innehatte. Übernommen hatte Dudley seinen Job Anfang 2009, also zum Höhepunkt der Finanzkrise. Seit dem vergangenen Sommer ist der 66-jährige Ökonom eigentlich in Rente.

Ein ziemlicher Gegensatz zu seinen früheren Aufgaben. In seiner Rolle als Vorsitzender der New York Fed bekleidete er ebenfalls das Amt des Vize Chairman und war permanentes Mitglied des Federal Open Market Committee (FOMC). Das FOMC ist verantwortlich für die Geld- und Währungspolitik der Vereinigten Staaten. Dazu gehören etwa Entscheide über die Höhe des US-Leitzinses oder über Deviseninterventionen, zur Beeinflussung des US-Dollar-Wechselkurses.