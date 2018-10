Willkommen im Herbst der Weltkonjunktur

Die zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Weltwirtschaft halten an. Das zeigt sich etwa in der Kluft zwischen den beiden Riesen USA und China. Der wichtigste Frühindikator für die US-Konjunktur, der umfragebasierte Einkaufsmanagerindex ISM, ist zwar leicht gesunken. Doch signalisiert der Wert für September von 59,8 ein weiterhin extrem gutes Wachstumsklima. Liegt der Index über 50, zeigt das eine expandierende Industrie an.

Dagegen enttäuschen die zwei PMI (Purchasing Managers Index) für die chinesische Industrie. Der Caixin-Index, der kleinere Privatunternehmen stärker berücksichtigt als der offizielle PMI, notiert auf einem Wert von 50 und damit auf Stagnation. Analysten waren im Vorhinein zu optimistisch und hatten einen Wert von 50,5 erwartet. Ein weiteres Zeichen, dass nicht nur höhere Zölle auf dem Wachstum Chinas lasten.