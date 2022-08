«Wir bleiben dran, bis der Job erledigt ist»

Wie sich der Ton in nur einem Jahr ändern kann. An der Konferenz der US-Notenbank Fed in Jackson Hole vertrat Fed-Chef Jerome Powell vor einem Jahr noch die Ansicht, die steigende Inflation sei vorübergehend. Zwölf Monate später ist die US-Teuerung auf 8,5% gestiegen und Powell war am Freitag darauf bedacht, Stärke im Kampf gegen die hohen Preise zu markieren.

«Unser Fokus ist es, die Inflation zurück auf unser 2%-Ziel zu bringen», sagte Powell in seiner Rede. Dafür seien er und seine Kollegen bereit, die volle Macht ihrer Instrumente einzusetzen. Die hohe Teuerung zu bekämpfen, brauche Zeit und werde gemäss Powell «einiges an Schmerz» mit sich bringen. Dies in Form eines sich abschwächenden Arbeitsmarkts und gedämpften Wirtschaftswachstums.