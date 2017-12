«Wir gehen von unterdurchschnittlichen Aktienrenditen aus»

Herr Hofrichter, der Duden definiert Populismus als «opportunistische Politik, die die Gunst der Massen zu gewinnen sucht». Ist das nicht das Ziel jeder Partei?

Wir verstehen Populismus als Politik, die die Bevölkerung in zwei Gruppen unterteilt: auf der einen Seite die breite Masse, auf der anderen Seite die Elite, die meist zusätzlich noch mit dem Attribut «korrupt» versehen wird. Die Populisten verstehen sich hierbei als Repräsentanten des Willens der breiten Masse.

Welche Parteien stufen Sie zurzeit als Populisten ein? Und zu welcher Kategorie zählen Sie US-Präsident Donald Trump?

Die Republikanische Partei sollte man nicht unter dieser Bezeichnung einordnen, aber Trump selbst ist eindeutig ein Populist. In Deutschland gehört die AfD dazu, in Italien die Fünf-Sterne-Bewegung, in Grossbritannien die Brexit-Vertreter oder in der Schweiz etwa die SVP.

Moritz Schularick, Ökonom an der Universität Bonn, hat jüngst geschrieben: Die Vermutung, ein populistischer Wahlsieg führe zu einer Marktschwäche, ist historisch nicht belegbar. Was entgegnen Sie?

Wir haben dieses Jahr sogar eine Veranstaltung zusammen mit Herrn Schularick organisiert, an der er seine Ergebnisse deutlich relativiert hat. Was man auf Basis seiner Studie objektiv feststellen kann: Real gesehen haben Aktien, Anleihen und Währungen nach dem Wahlsieg von Populisten tatsächlich eine solide Performance hingelegt. Die Resultate weisen allerdings eine sehr grosse Bandbreite auf. Die analysierten Aktienmärkte etwa erzielten über die jeweils folgenden fünf Jahre eine Rendite zwischen –50 und +200%, bei einem Median von rund +50%.

Was hat die Performance angekurbelt?

Sicherlich die Tatsache, dass Populisten nach ihrem Wahlerfolg oft wachstumsstimulierende Massnahmen eingeführt haben. Zudem kommen solche Parteien typischerweise in Perioden an die Macht, in denen die nationale Konjunktur am Boden liegt – und die Früchte entsprechend leicht geerntet werden können.

Worin liegt denn nun Ihre Hauptkritik an den Schlussfolgerungen von Schularick?

Bei vielen der in der Studie untersuchten Staaten handelt es sich um kleine Länder in der Periode zwischen den Siebziger- und den frühen Nullerjahren. Die Studie deckt also primär einen Zeithorizont ab, in dem die Globalisierung auf dem Vormarsch war und sich die Weltkonjunktur von der soliden Seite präsentierte. Deshalb konnten sich die betrachteten Nationen trotz ihrer verstärkten Abschottung gut halten. Der Unterschied zu jetzt ist, dass nun selbst bedeutende Volkswirtschaften wie die USA die Globalisierung graduell zurückdrehen. Die historischen Studienergebnisse lassen sich deshalb nicht einfach in die Zukunft fortschreiben.

Was hat über die letzten Jahre den globalen Aufstieg des Populismus begünstigt?

Ein zentraler Treiber ist in der wachsenden Ungleichheit der Einkommen und der Vermögen zu finden. Das gilt für die Industrie- und die Schwellenländer. Zwei Faktoren sind mitverantwortlich: der Trend zur Automatisierung und damit einhergehend die steigende Globalisierung auf den Güter- und den Kapitalmärkten.

Meinen Sie primär nationale oder internationale Ungleichgewichte?

Es geht hier vor allem um nationale, also landesinterne Divergenzen. Gemessen an den jeweiligen Gini-Koeffizienten hat das Ungleichgewicht über die letzten dreissig Jahre praktisch in allen Nationen zugenommen. Die internationale Ungleichheit hat sich parallel dazu jedoch verringert: Die armen Länder, vor allem China und Indien, sind wohlhabender geworden.

Der US-Markt hat Ende 2016 sehr positiv auf den Wahlsieg von Donald Trump reagiert, dann aber an Schwung eingebüsst. Welchen weiteren Verlauf prognostizieren Sie diesem «Trump Trade»?

Wir sind nicht überzeugt, dass es den «Trump Trade», wie er überall porträtiert wird, überhaupt gegeben hat. Die Stimmung hat sicher vom Wahlsieg Trumps und von der Hoffnung auf Steuerreformen profitiert. Jedoch gehen wir davon aus, dass eher die zyklische Konjunkturerholung die Märkte nach oben getrieben hat. Auch hat die Dynamik anschliessend nicht wegen Trump, sondern wegen anderer Faktoren abgenommen – etwa aufgrund auslaufender Stimuli in China oder der Zinserhöhungen in den USA.

Könnten Sie diese Einschätzung genauer erläutern?

Diverse Indikatoren wie etwa die Einkaufsmanagerindizes hatten sich bereits im Jahresverlauf 2016 deutlich aufgehellt. Das Tempo der Verbesserung markierte im Oktober – also kurz vor den US-Wahlen – das Höchst, bevor sich die Dynamik abschwächte. Das spiegelte sich in der Marktentwicklung. Anfang 2017 waren wir deshalb auch nicht sonderlich besorgt, als die Umsetzung von Trumps Wirtschaftspolitik in die ersten Hindernisse lief.

Wie sieht die Lage in Europa aktuell aus?

Der globale Risikoindikator für politische Unsicherheit geht seit Jahresbeginn zurück – gerade in Europa, was sich unter anderem auf den erfreulichen Wahlausgang in Frankreich zurückführen lässt. Dabei hat Europa definitiv vom günstigen Konjunkturumfeld profitiert. Ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn die Währungsunion zu diesem Zeitpunkt einen zyklischen Abschwung verzeichnet hätte.

Welche Entwicklung prognostizieren Sie?

Die konjunkturell günstigen Rahmenbedingungen sollten jetzt unbedingt dazu genutzt werden, auf gesamteuropäischer Ebene Reformen umzusetzen. Wird keine stärkere Einigung innerhalb der EU erreicht, sind wir nicht davor gefeit, bereits nächstes Jahr ein neuerliches Aufflammen des Populismus zu erleben.

Welches kommende Ereignis stufen Sie als potenzielles Populismusrisiko ein?

Die Wahlen in Italien sind der nächste bedeutende Test. Allerdings gehe ich davon aus, dass der Urnengang vernünftig ausgehen wird – gerade weil die Konjunktur zurzeit mitspielt. Eine europaskeptische Regierung ist zwar durchaus möglich, eine europafeindliche eher nicht.

Was kann man Investoren empfehlen, die sich vor negativen Marktauswirkungen des Populismustrends schützen möchten?

Konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten, ist schwierig – gerade weil jede Situation durch spezifische Nebenfaktoren überlagert wird. Gewisse Schlussfolgerungen lassen sich für eine Welt, in der der Populismus immer stärker wird, aber dennoch ziehen: Der internationale Handel dürfte weniger stark wachsen, was wiederum das Produktivitäts-, Wirtschafts- und Gewinnwachstum schmälert. In Kombination mit Bewertungsaspekten gehen wir für den Aktienmarkt deshalb für die nächsten Jahre von unterdurchschnittlichen Renditen aus. Gleichzeitig erwarten wir, dass die Inflation tendenziell steigt – weil für importierte Waren mehr bezahlt werden muss und der Lohndruck wegen der geringeren Arbeitnehmermobilität zunehmen dürfte.