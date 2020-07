«Wir machen Schluss mit repetitiver Arbeit»

Zum fünften Mal wurden die Swiss FinTech Awards verliehen. Mit den Gewinnern unterhält sich Silvan Krähenbühl im Rahmen seines Podcasts Swisspreneur. Den Anfang macht der Fintech Influencer of the Year. In der zweiten Folge sprach Stefan Krähenbühl mit dem Gewinner des Awards «Growth Stage Start-up of the Year».

Als dritter Gast kommt nun David Alain Bloch, CEO und Co-Gründer des «Early Stage-up of the Year» Legartis, zu Wort. In dieser Kategorie werden Fintech-Unternehmen ausgezeichnet, deren Produkte sich noch in der Entwicklung befinden.