«Wir sichern das Risiko eines Zinsanstiegs durch den Verkauf von Futures ab»

Herr Merz, wie schätzen Sie die weitere Zinsentwicklung ein?

Im vergangenen Jahr haben viele Marktteilnehmer geglaubt, Inflation sei kein Thema, und die Zinsen würden ewig niedrig bleiben. Doch nun ist Bewegung in das Thema gekommen. Wir sehen einen deutlichen Zinsanstieg in den USA, wo sich die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen auf 3% zubewegen. Auch in Europa sind die Renditen gestiegen. Der Prozess geht sehr langsam voran. Wir glauben aber, dass wir bei den Renditen und den Inflationsraten an einem Wendepunkt angelangt sind, und rechnen mit sukzessive steigenden Zinsen. Wir haben uns für dieses Szenario positioniert.

Michael Merz: «Wir stehen an einem Wendepunkt.» Bild: Tanja Nietzke

Welche Massnahmen ergreifen Sie?

In unseren Portfolios sichern wir das Risiko eines Zinsanstiegs durch den Verkauf von Zins-Futures ab. So fahren wir etwa in unserer Flagship-Strategie eine negative Duration, sie liegt bei minus zwei Jahren. Wir können also Geld verdienen, wenn die Zinsen steigen. Allerdings ist nicht jeder Privatanleger in der Lage, Terminkontrakte zu halten. Natürlich können Investoren das Portfolio defensiver ausrichten und Anleihen mit kurzer Laufzeit kaufen. Aber speziell im Euroraum ist das mit einer negativen Rendite verbunden. Mit diesen Bonds verlieren Anleger Geld, auch wenn sie kein grosses Zinsänderungsrisiko haben.

Welche Rolle spielen in diesem Marktumfeld inflationsgebundene Anleihen?

Sogenannte Linker bieten bei einem Anstieg der Inflation beziehungsweise der Inflationserwartungen Schutz. Im Moment sind diese Obligationen vergleichsweise günstig. Die Inflationserwartung, die sich aus zehnjährigen deutschen Inflation Linked Bonds ableiten lässt, liegt derzeit bei 1,3% – das erachten wir als viel zu niedrig.

Welche Tücken lauern beim Kauf von Inflation Linked Bonds?

Wer einen Linker mit längerer Restlaufzeit kauft, geht ein relativ hohes Zinsänderungsrisiko ein. Anleger können also auch mit inflationsgebundenen Bonds Geld verlieren, wenn die Realzinsen steigen. Deswegen sichern wir diese Positionen ebenfalls durch den Verkauf von Zins-Futures ab. So isolieren wir die Inflationsprämie: Wir partizipieren am Anstieg der Inflationserwartungen, leiden aber nicht unter steigenden Realzinsen.

Wo sehen Sie weitere Anlagechancen am Obligationenmarkt?

Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen sind attraktiv. Zwei Gründe sprechen für diese Anlageklasse. Erstens liegen die Coupons im Schnitt zwischen 7 und 8% – dabei handelt es sich um Bonds von supranationalen Emittenten mit bester Bonität, also einem AAA-Rating. Gegenüber vergleichbaren Euroanlagen ergibt sich damit ein riesiger Zinsvorsprung. Zweitens sind diese Anleihen oft sehr günstig bewertet, nachdem sich die Währungen stark abgewertet haben und/oder das Zinsniveau markant gestiegen ist.

Welche Lokalwährungsanleihen sind derzeit spannend?

Auf dem gegenwärtigen Niveau sind beispielsweise mexikanische Peso und russische Rubel interessant. In Mexiko werfen supranationale Anleihen mit AAA-Rating eine grössere Rendite ab als mexikanische Staatsanleihen mit einer vergleichbaren Laufzeit, die mit A– bewertet sind. In diesem Bereich gibt es ausgeprägte Ineffizienzen. In Russland halten wir unter anderem Positionen in RusHydro. Der Energieversorger gehört zu über 60% dem russischen Staat und verfügt über eine ähnliche Bonität. Die Anleihe zahlt jedoch einen Renditeaufschlag von etwa 1 Prozentpunkt gegenüber einer russischen Staatsanleihe mit vergleichbarer Laufzeit. Bei beiden Währungen liegen die lokalen Renditen bei etwa 7 bis 8%.

Was müssen Anleger bei Investitionen in diese Obligationen beachten?

Investitionen in Lokalwährungsanleihen haben sich im vergangenen Jahr insbesondere für Dollaranleger ausgezahlt. Wir haben allerdings unter der Aufwertung des Euros gegenüber dem Dollar gelitten. Doch die Eurostärke wird sich nicht dauerhaft in diesem Ausmass fortsetzen, daher sehen wir in dieser Anlageklasse grosses Potenzial.

Von welchen Instrumenten raten Sie ab?

Wir meiden langfristige Staatsanleihen aus Industrienationen. Aus unserer Sicht gibt es im Euroraum keine Staatspapiere, die attraktiv sind, auch nicht in den Peripherieländern. Die Bonds sind zwar gut gelaufen, aber das liegt vor allem daran, dass die EZB diese Papiere in grossem Stil kauft und dadurch die Renditen nicht dem fundamental gerechtfertigten Niveau entsprechen. Spanische oder italienische Staatsanleihen etwa weisen eine deutlich geringere Rendite auf als amerikanische Treasuries.

Hochzinsanleihen erfreuen sich grosser Beliebtheit. Sind sie eine Alternative?

Wir glauben, dass dieses Segment hoch bewertet ist und alle positiven Faktoren in den Preisen reflektiert werden. Die Risikoprämien in Junk Bonds entlohnen die eingegangenen Risiken nicht mehr. Sie liegen derzeit wieder auf dem rekordniedrigen Niveau von vor der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers. Solange der Zinsanstieg so langsam und so graduell abläuft wie bisher, erwarten wir keinen unmittelbaren Schock. Wir raten aber zur Vorsicht.