«Wir sind das Tinder für Treasurer»

Zum fünften Mal wurden die Swiss FinTech Awards verliehen. Mit den Gewinnern unterhält sich Silvan Krähenbühl im Rahmen seines Podcasts Swisspreneur. Den Anfang macht der Fintech Influencer of the Year.

In der zweiten Folge spricht Krähenbühl mit dem Gewinner des Awards «Growth Stage Start-up of the Year». In dieser Kategorie werden Unternehmen ausgezeichnet, die auf Wachstumskurs am Markt agieren. Zu Gast ist Daniel Sandmeier, CEO von Instimatch Global.