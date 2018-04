Wir sind so frei

Das Konzept der Freiheit ist in der Defensive. Das stellt Freedom House fest, eine Nichtregierungsorganisation mit Hauptsitz in Washington. Ihr Ziel ist es, liberale Demokratien zu fördern. Seit 1973 veröffentlicht sie den Index zur Freiheit auf der Welt. Die aktuelle Ausgabe stellt fest, dass in vielen Ländern Grundlegendes in Gefahr ist: Freie und faire Wahlen, Minderheitenrechte, Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit. 2017 nahm in einundsiebzig untersuchten Ländern der Grad der politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten ab, nur in fünfunddreissig zu. Insgesamt war dies das zwölfte Jahr in Folge mit einer Nettoeinbusse. Freedom House ermittelt aufgrund Dutzender Kriterien und Subkriterien zu den Fragenkomplexen politische Rechte und bürgerliche Freiheiten einen Index. Den Höchstwert 100 erreichen Norwegen, Schweden und Finnland; die Schweiz kommt auf 96, Deutschland und Österreich auf 94. Die USA, die gemäss Freedom House ihre traditionelle Rolle als Champion der Freiheit derzeit vernachlässigen, bringen es nur auf 86. Die volksreichste Demokratie überhaupt, Indien, erreicht 77, fast so viel wie Brasilien (78). Nahezu nicht messbar ist der Grad der Freiheit in Nordkorea (3) und in Südsudan – kaum geboren, schon ruiniert (2). Die autoritär, aggressiv und ambitioniert geführten Staaten China (14), Iran (17), Russland (20) und Türkei (32) schneiden erwartungsgemäss mies ab. Besserung ist nicht in Sicht.