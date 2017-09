«Wir werden mit der Cloud mehr verdienen als mit Werbung»

Google, das grösste Internetunternehmen der Welt, hat ehrgeizige Pläne für die Cloud. Der Architekt dieser Pläne ist der Schweizer Urs Hölzle. Er verantwortet die Grundlagen für Googles technologische Infrastruktur seit den Anfängen des kalifornischen Konzerns. Im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft» beschreibt Hölzle Googles Ambitionen im Cloud-Bereich, welche Rolle der chinesische Markt spielt und was für Ziele Google für den Standort Zürich verfolgt.

Herr Hölzle, wieso hinkt Google im Cloud-Geschäft den Rivalen Amazon und Microsoft dermassen hinterher?

Ich teile diese Einschätzung nicht. Die Cloud ist noch in der Entwicklungsphase. Die Situation ist vergleichbar mit dem Mobiltelefon vor zehn Jahren, 2007. In den darauf folgenden fünf Jahren veränderte sich die Technologie grundlegend. Von Nokia- und BlackBerry-Geräten ging es zu iPhone- und Android-Smartphones. Was das Smartphone 2012 attraktiv machte, hatte nichts mehr mit den Geräten von 2007 zu tun. Dasselbe gilt für die Cloud. In den letzten fünf Jahren war die Cloud ein grosser Erfolg, der die IT-Welt prägte. Aber sie steckt noch in den Kinderschuhen. Sie wird 2022 ganz anders aussehen.