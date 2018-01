Wird 2018 an den europäischen Finanzmärkten ein Jahr der Erholung?

Günstige Fundamentaldaten signalisieren, dass der Aufschwung in Kontinentaleuropa 2018 weitergehen und den Aktien- und Anleihemärkten der Region Rückenwind ver­schaffen kann. Phasen der Volatilität sind vor dem Hintergrund anhaltender politischer Risiken, der Aussicht auf eine straffere Geldpolitik und ausgereizter Bewertungen jedoch nicht auszuschließen. Vorteilhaft für Anleger wäre unseres Erachtens ein hoch­selektiver Ansatz, dessen Schwerpunkt auf der Suche nach erfolgreichen Unterneh­men in Branchen liegt, die vom Konjunkturaufschwung in Europa profitieren, zugleich aber von Phasen der Instabilität an den europäischen Börsen potenziell weniger stark betroffen wären.

Populistische Gefahr vorerst gebannt, aber nicht überwunden

Nach dem Votum der Briten für einen EU-Austritt schien die bestehende Ordnung in Europa 2017 durch populistische Bewegungen in mehreren Ländern bedroht zu sein. Die Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland – sowie das inoffizielle Referendum über eine Abspaltung Kataloniens von Spanien – wurden als potenzielle Krisenherde empfunden, die die Bemühungen in der EU um ein engeres Zusammen­rücken gefährden könnten.

Am Ende siegten die etablierten Parteien in den Niederlanden und Frankreich, doch in Deutschland und bei den vorgezogenen Wahlen in Österreich erzielten einwande­rungs- und EU-feindliche Parteien beträchtliche Stimmengewinne. Das Ja-Votum bei dem Referendum in Katalo­nien vom Oktober war eher Ausdruck einer lange gehegten Unzufriedenheit mit der spanischen Regierung als ein­wanderungs- oder EU-feindlicher Stimmungen. Dennoch könnte die Frage der katalonischen Unabhängigkeit auch andere separatistische Bestrebungen in Europa maßgeblich beeinflussen.

Abbildung 1: Entwicklung der Gewinnerwartungen je Aktie in Europa Stand 3. Oktober 2017 Quellen: Morgan Stanley.

Trotz dieser Risiken verzeichnete die Eurozone im Jahresverlauf ein solides Wachstum – ähnlich wie Volkswirt­schaften in anderen Teilen der Welt, die sich von negativen geopolitischen Ereignissen ebenso wenig beein­drucken ließen. Die große Frage lautet, ob es 2018 bei dieser robusten Verfassung bleiben wird. In fundamenta­ler Hinsicht sind die Perspektiven günstig: Die Eurozone befindet sich in einer früheren Phase des Kreditzyklus als die USA, die Unternehmensgewinne sprudeln und der Aufschwung scheint eine genügend breite Basis zu haben, um sich selbst zu tragen.

Es gibt aber nach wie vor auch Risiken. Die Gefahr, die von EU-feindlichen und separatistischen Kräften ausgeht, ist zwar geringer geworden, aber noch nicht überwunden. Die Lage in Katalonien könnte uns noch eine Weile beschäftigen, und bei den Wahlen in Italien im März wird die Fünf-Sterne-Bewegung wohl ebenso wie die Lega Nord ein gutes Ergebnis erzielen. Die Brexit-Verhandlungen könnten unterdessen immer noch scheitern. Auszu­schließen ist auch nicht, dass noch weitere Mitgliedsstaaten einen Austritt aus der EU anstreben oder dass popu­listische Bewegungen mehr Sitze in den nationalen Parlamenten erlangen und Einfluss auf die Politik gewinnen. Jede solcher Entwicklungen würde als Gefahr für die Einheit der Europäischen Union betrachtet werden.

Zentrale Rolle der EZB

Die Aussicht auf eine Straffung der Geldpolitik stellt für 2018 ein weiteres potenzielles Risiko dar. Im Oktober gab die Europäische Zentralbank (EZB) Pläne bekannt, wonach sie ihre Anleihekäufe ab Anfang 2018 von monatlich 60 Milliarden auf 30 Milliarden Euro verringern will. Sie stellte jedoch klar, dass sie die Erlöse weiter „so lange wie nötig“ reinvestieren werde, um die Konjunktur zu stützen, und dass sie die Zinsen nicht erhöhen werde, bevor ihr Anleihekaufprogramm beendet sei.

Wir lesen aus der Mitteilung der EZB heraus, dass die Geldpolitik in der Eurozone mindestens noch die nächsten Jahre sehr expansiv bleiben wird. Für Anleger, die sich um den wirtschaftlichen Aufschwung in Europa Sorgen machen, ist das eine gute Nachricht. Sollte die Konjunktur in der Eurozone stärker in Schwung kommen als er­war­tet, könnte die EZB allerdings gezwungen sein, ihre Geldpolitik energischer zu straffen. Das hätte möglicher­weise einen Anstieg der Spreads von Unternehmensanleihen zur Folge.

Für 2018 wird erwartet, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinsen dreimal anheben und bei der Verringerung ihrer Bilanzsumme eher behutsam vorgehen wird – allerdings könnte sich das Tempo je nach Entwicklung der Kon­junk­tur- und Inflationsdaten ändern. Sollte die Fed die Börsen mit einer energischeren Straffung ihrer Geldpolitik überraschen, könnte ein deutlicher Anstieg der Volatilität, der daraus möglicherweise resultieren würde, auch Auswirkungen auf den Aufschwung in Europa haben.

Aktien wachstumsstarker Unternehmen könnten die Gewinner sein

Aktienanleger profitierten in Europa das ganze Jahr über von steigenden Unternehmensgewinnen, bedingt durch günstige Rahmenbedingungen und sinkende politische Risiken. Für 2018 und 2019 rechnen wir mit einem schwä­cheren Ertragswachstum (Abbildung 1). Hauptgründe dafür sind ein voraussichtlich festerer Euro und die Proble­me, die es manchen Unternehmen bereiten könnte, den Kostendruck durch höhere Rohstoffpreise aufzufangen. Da die Bewertungen in vielen anderen Anlageklassen ausgereizt zu sein scheinen, halten wir weitere Kurssteige­rungen an den europäischen Aktienmärkten jedoch für möglich, sofern die Unternehmen an ihr solides Wachstum der letzten Zeit anknüpfen.

Die besten Chancen dürften sich 2018 in Europa bei erstklassigen, wachstumsstarken Unternehmen finden las­sen, die gute Voraussetzungen haben, um vom Aufschwung zu profitieren. Die Telekommunikationsbranche ist in dieser Hinsicht besonders interessant, da Wettbewerb und Gewinnmargen in dem Sektor durch Konsolidierung gestärkt werden. Europäische Banken sind generell unterbewertet und sollten vom schrittweisen Ausstieg der EZB aus der ultralockeren Geldpolitik profitieren. Wir erwarten allerdings nicht, dass die Finanzwerte den Gesamtmarkt 2018 deutlich überflügeln werden, da nicht von einem merklichen Zinsanstieg auszugehen ist.

Potenzielle Gelegenheiten sehen wir auch in der Softwarebranche, wo einige innovative Unternehmen für Umwäl­zungen sorgen und dabei exzellente Wachstumsraten erzielen. Die Autobauer schätzen wir normalerweise nicht sonderlich (Gründe dafür sind hohe Bewertungen, Probleme mit Aufsichtsbehörden und komplizierte Finanzie­rungsstrukturen), doch unter den Zulieferern lassen sich interessante Titel finden. Das gilt besonders für Erstaus­rüster, die mit innovativen Technologien unersetzliche Bauteile entwickeln.

Bedingt durch unseren Schwerpunkt auf Wachstum haben uns defensive Branchen wie Basiskonsumgüter, die in der Gunst der meisten Marktteilnehmer gefallen sind, weniger interessiert. Allerdings sind diese Sektoren in letz­ter Zeit billiger geworden, und falls die Bewertungen weiter zurückgehen, könnten sich hier Gelegenheiten er­öff­nen. Einige dieser Unternehmen haben ein recht ordentliches Ertragswachstum, hohe Renditen und solide Divi­denden vorzuweisen.

Angesichts niedriger Renditen sind «gute Storys» umso wichtiger

Dank der guten Fundamentaldaten der Unternehmen lieferten auch die europäischen Kreditmärkte 2017 eine erfreuliche Performance. Das gigantische monetäre Konjunkturprogramm der EZB spielte bei der Rally eine bedeutende Rolle. Es hatte den Effekt, dass sich Unternehmen billiger denn je Geld leihen konnten und das Zahlungsausfallrisiko auf ein Rekordtief sank, was die Investitionstätigkeit förderte.

Die gesunkenen Risiken haben jedoch auch die Renditen fallen lassen, wobei an den europäischen Kredit­märkten zurzeit noch lohnendere Erträge offeriert werden als an vielen anderen Märkten. Unter der Annahme, dass die EZB ihr Versprechen hält und die Abkehr von der lockeren Geldpolitik in behutsamen Schritten vollzieht, werden die europäischen Märkte für Unternehmensanleihen wohl eher schrumpfen als bersten, und die Rendite­kurven dürften im kommenden Jahr auch nur langsam nach oben streben (Abbildung 2).

Die Gefahr, die angesichts politischer Risiken und der angestrebten Abkehr der Notenbanken von der ultra­locke­ren Geldpolitik mit dem Halten niedrig rentierlicher Wertpapiere verbunden ist, lässt es für Anleger vernünftig er­scheinen nach Emittenten zu fahnden, die eine positive Entwicklung unabhängig von der Richtung der Kredit­indizes erwarten lassen. Eine solche Strategie kann zur Underperformance in Phasen allgemein steigender Kurse führen, doch auf längere Sicht dürfte sie in Zeiten einer strafferen Geldpolitik und volatiler Märkte der erfolgreiche­re Weg sein.

Attraktive europäische Emittenten von Hochzinsanleihen sind momentan Medien-, Kabel-, Telekommunikations- und Verpackungsunternehmen, die alle sowohl zyklisch als auch langfristig gesehen gut positioniert sein sollten. Im Investment-Grade-Segment sind aus unserer Sicht die vielversprechendsten Gelegenheiten im Wesentlichen in den gleichen Bereichen, aber auch im Finanzsektor zu finden, der im Investment-Grade-Universum viel stärker gewichtet ist. Die neuen Kapitalanforderungen, die nach der Finanzkrise von 2008-2009 festgelegt wurden, er­leben gerade ihren Test, scheinen den Erwartungen aber bislang gerecht zu werden. Wenn dies so bleibt, könn­ten europäische Finanzanleihen 2018 nach unserer Einschätzung erneut eine gute Performance liefern.