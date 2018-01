Beginnt eine neue Ära an den internationalen Anleihemärkten?

Wir glauben, dass 2018 für Rentenanleger der Beginn einer neuen Ära wird. Die Notenbanken werden den langwierigen Ausstieg aus der Politik der quantitativen Lockerung einleiten, die kurz nach der globalen Finanzkrise begonnen hatte. Einige Geldpolitiker sind auch fest entschlossen, die Zinsen anzuheben. Diese Massnahmen fallen in eine Zeit, in der die Renditen von Staatsanleihen in den Industrieländern sehr niedrig und die Spreads von Unternehmensanleihen schmal sind. Unterdessen ist die Weltwirtschaft mit Ungewissheit über die künftigen Handelsbeziehungen, einem möglichen Comeback der Inflation und diversen geopolitischen Risiken konfrontiert. Wir gehen jedoch davon aus, dass die wirtschaftliche Entwicklung in vielen Teilen der Welt weiter solide verlaufen wird und sich dadurch interessante Chancen in ausgewählten Bereichen der Kreditmärkte eröffnen werden.

Die wichtigsten Punkte Alles deutet darauf hin, dass die Notenbanken der Industrieländer 2018 ernsthaft beginnen werden, die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Damit endet eine Phase der expansiven Geldpolitik, die fast ein Jahrzehnt lang angedauert hat.



Die Straffung der Geldpolitik erfolgt vor dem Hintergrund niedriger Renditen, schmaler Spreads, der Aussicht auf steigende Inflationsraten und verschiedener geopolitischer Risiken.



Wir gehen jedoch davon aus, dass die wirtschaftliche Entwicklung in vielen Teilen der Welt weiter solide verlaufen wird und sich dadurch interessante Chancen in ausgewählten Bereichen der Kreditmärkte eröffnen werden.



In diesem Umfeld könnte es lohnend sein, zweigleisig zu fahren und einerseits in höher rentierliche Papiere, andererseits in Vermögenswerte mit geringerer Korrelation mit Aktien zu investieren.

Rentenanleger werden ihre Netze in dieser Situation weiter auswerfen müssen. Eine gute Diversifikation ist die Voraussetzung dafür, dass die angestrebten Risiko-Rendite-Ziele erreicht werden können. Von grosser Bedeutung sind detaillierte Analysen, eine aktive Wertpapierauswahl und gezielte Umschichtungen zwischen einzelnen Branchen.

Notenbanken als Hauptakteure

Das Jahr 2017 begann mit hohen Erwartungen: Die von dem neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump angekündigten Infrastrukturausgaben, Steuersenkungen und aufsichtsrechtlichen Reformen sollten in den USA zu mehr Wachstum und Inflation führen. Es dauerte nicht lange, bis diese Hoffnungen verflogen. Als sich zeigte, dass die Vorhaben von Präsident Trump wesentlich schwerer umzusetzen sein würden als angenommen, fielen die Renditen wieder auf das Niveau, auf dem sie vor den Wahlen gelegen hatten, die Zinsen gaben nach und der US-Dollar verlor gegenüber dem Euro deutlich an Wert. Seitdem ist in die Inflationsrate etwas Bewegung gekommen, und der Dollar hat leicht zugelegt, doch es bleibt ungewiss, wie viel Präsident Trump von dem, was er im Wahlkampf versprochen hatte, am Ende umsetzen kann.

Abbildung 1: Notenbanken planen Abkehr von expansiver Geldpolitik Bilanzsummen der Notenbanken in % der globalen Wirtschaftsleistung, Stand 30.9.2017 Quellen: Haver Analytics und T. Rowe Price. Basierend auf der gleitenden Summe für die BIP-Daten der letzten vier Quartale.

Grösseren Einfluss auf die Märkte als die politische Fortüne von Präsident Trump wird 2018 jedoch haben, in welchem Ausmass und Tempo die Notenbanken ihre Geldpolitik straffen. Nach fast einem Jahrzehnt einer beispiellosen geldpolitischen Lockerung beliefen sich die Vermögenswerte in den Bilanzen der Notenbanken Ende September auf rund 40% der weltweiten Wirtschaftsleistung – unmittelbar vor der Finanzkrise von 2008 waren es noch rund 20% (Abbildung 1). Diese Zahl wird wieder sinken, wenn die Notenbanken mit dem langen Prozess des Abschmelzens ihrer Bilanzen beginnen, doch noch ist unklar, wie schnell dies geschehen und wie der kumulative Effekt auf die Märkte sein wird.

Wir erwarten auch, dass einige Notenbanken 2018 die Zinsen anheben werden – möglicherweise energischer als aktuell von den Märkten eingepreist. Die US-Notenbank (Fed) hat signalisiert, dass sie ihren Leitzins im nächsten Jahr dreimal erhöhen will. Der Tagesgeldsatz würde dann auf 2,25% steigen, und die Renditekurve von US-Staatsanleihen würde – stabile langfristige Zinsen vorausgesetzt – flacher werden. Sollte die Fed die Zinsen noch deutlicher anheben oder ihre Bilanzsumme noch schneller reduzieren als erwartet, könnte die Renditekurve sogar eine inverse Gestalt annehmen. Der US-Wirtschaft würde dies wohl nichts Gutes verheissen, wie die Erfahrung lehrt. Werfen Wertpapiere mit längerer Laufzeit geringere Erträge ab als solche mit kürzerer Laufzeit, geht der Anreiz verloren, neue Kredite zu vergeben, und der Wirtschaft wird eine wichtige Finanzierungsquelle entzogen. Falls die Fed behutsamer vorgeht, sollte jedoch ein passables Wirtschaftswachstum erreichbar sein.

Kontinentaleuropa befindet sich immer noch in einer früheren Phase des Kreditzyklus als die USA und hat für 2018 recht günstige Wachstumsperspektiven. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Absicht signalisiert, im nächsten Jahr mit der schrittweisen Reduzierung ihres Anleihekaufprogramms zu beginnen. Eine erste Zinserhöhung wird aber wohl nicht vor 2019 erfolgen. Auch in der Eurozone dürfte die Renditekurve flacher werden – eine inverse Struktur ist jedoch unwahrscheinlich. Anders ist das Bild in Grossbritannien, wo zunehmend davon ausgegangen wird, dass die Bank of England (BOE) ihren Leitzins schneller als noch vor kurzem angenommen heraufsetzen wird, um die Inflation unter Kontrolle zu halten. Auch in Kanada sieht es so aus, als würde die Bank of Canada die Zinsen schon bald energisch anheben.

Abbildung 2: Illustrativer Zinszyklus Stand 31.10.2017 Quellen: CRB Rates und T. Rowe Price.

Eine Straffung der Geldpolitik durch eine einzelne Notenbank wäre wahrscheinlich kein Grund zu grosser Sorge, doch wenn mehrere Banken gleichzeitig diesen Kurs einschlagen, ist die Situation eine völlig andere. In den Industrieländern bewegen sich die Renditen weiter in der Nähe von Rekordtiefständen, und die Spreads von Unternehmensanleihen sind nach Jahren einer expansiven Geldpolitik und angesichts des freundlichen wirtschaftlichen Umfelds relativ schmal. Eine synchrone Beendigung der quantitativen Lockerung könnte vor diesem Hintergrund disruptive Folgen haben. Da die Banken eher behutsam vorgehen dürften, wird Liquidität jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit noch längere Zeit im Überfluss vorhanden sein. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Welcher Faktor ist wichtiger – die negative Liquiditätswirkung, die der Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik sicher haben wird, oder die noch verbliebene Liquidität an den Märkten (die immer noch beträchtliche Dimensionen haben sollte)? Wie die Börsen diese Frage beantworten, wird aus unserer Sicht maßgeblich darüber entscheiden, ob wir 2018 eine Rückkehr der Volatilität oder ein Anhalten der Stabilität erleben werden.

Unklarheit über Handelsbeziehungen und geopolitische Risiken stellen Weltwirtschaft vor Probleme

Die unsichere Zukunft des globalen Handels und der ungewisse Konjunkturverlauf in China sind ebenfalls Herausforderungen. Sollten die Brexit-Verhandlungen zwischen Grossbritannien und der EU scheitern oder sollte US-Präsident Trump seine Drohung wahr machen, das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA aufzukündigen, könnten die daraus sicher resultierenden Handelsbeschränkungen die Weltwirtschaft belasten.

Nach dem 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas im Oktober werden noch intensivere Bemühungen Pekings erwartet, die Staatsbetriebe des Landes zu reformieren und die Unternehmensschulden abzubauen. Das könnte 2018 einen Bremseffekt auf die chinesische Wirtschaft haben. Dennoch wird weiterhin erwartet, dass China ein Wachstum von über 6% erzielen kann. Unangenehme Überraschungen könnten wegen der Bedeutung des Landes als zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt erhebliche negative Auswirkungen haben.

Auch geopolitische Risiken spielen nach wie vor eine Rolle. Nichts deutet darauf hin, dass die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea abnehmen. Ein offener Krieg ist zwar unwahrscheinlich, da die Kosten für beide Seiten so enorm hoch wären, doch die möglichen Auswirkungen der verfahrenen diplomatischen Situation auf das Verhältnis zwischen den USA und China sind beunruhigend. In Europa ist die Gefahr für die europäische Einheit etwas in den Hintergrund getreten, nachdem populistische, einwanderungsfeindliche Parteien bei den Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland nicht so gut abgeschnitten haben wie befürchtet. Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung und die andauernden Brexit-Verhandlungen bergen jedoch das Potenzial für weitere Volatilität. Das Gleiche gilt für die demnächst anstehenden Wahlen in Italien.

Daneben wird 2018 möglicherweise die Inflation ein Comeback erleben, nachdem sie einige Jahre unter Kontrolle war. Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld entwickelt sich weiter positiv, und es ist nicht auszuschliessen, dass die Notenbanken die Inflationssignale falsch interpretieren.

Warum es wichtig ist, unkorreliert zu sein

Im zurückliegenden Jahr ging es an den Märkten auffallend ruhig zu – schlechte Nachrichten kamen und gingen, ohne wirklich grossen Schaden anzurichten. Massnahmen zur Absicherung von Anlageportfolios gegen Risiken zahlten sich meist nicht aus, sondern schmälerten nur die Erträge der vorsichtigen Akteure. Ob die Stimmung an den Märkten 2018 weiter so gelöst sein wird, hängt wie gesagt grossenteils davon ab, wie die Anleger auf den Beginn der Abkehr von der lockeren Geldpolitik reagieren werden. Wir halten es für sehr gut möglich, dass ein bestimmtes Risikoereignis oder eine Kombination solcher Ereignisse beträchtliche Volatilität hervorrufen könnte. Für Anleger wäre es deshalb klug, ihr Risiko durch untergewichtete Positionen oder ein Engagement in risikolosen Vermögenswerten wie US-Staatsanleihen zu steuern.

Eine entscheidende Rolle spielt auch die Diversifikation. Während die Renditen von Staatsanleihen in den Industrieländern niedrig sind, befinden sich eine Reihe von Schwellenländern in unterschiedlichen Phasen ihres Zinszyklus und offerieren höhere Renditen auf Staatsanleihen. Hochzinsanleihen und Bankkredite bieten, wie es aussieht, ein besseres Renditepotenzial und eine geringere Duration als Staatsanleihen aus Industrieländern. Sie erscheinen im derzeitigen Umfeld allerdings nicht billig und korrelieren überdies stark mit Aktien – was sie im Fall einer Marktkorrektur unter Druck bringen könnte. Eine zweigleisige Strategie, die Positionen in Kreditinstrumenten auf der einen Seite und forderungsbesicherten Wertpapieren oder Staatsanleihen (die in der Vergangenheit weniger stark mit Aktien korreliert haben) auf der anderen kombiniert, könnte sich 2018 unseres Erachtens als zweckmässig erweisen. Ein weiterer möglicherweise vielversprechender Ansatz bestünde darin, in Staaten anzulegen, in denen sich tiefgreifende positive Veränderungen vollziehen. Wir glauben, dass Argentinien, Indien und Indonesien in diese Kategorie fallen; die Aussichten für die Türkei und Südafrika schätzen wir dagegen weniger günstig ein.

In Anbetracht des potenziell volatilen Charakters der Märkte könnte die Bereitschaft zu einer aktiven Wertpapierauswahl und, falls erforderlich, zur gezielten Umschichtung zwischen einzelnen Branchen für Rentenanleger 2018 der richtige Weg sein.