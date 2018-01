Wird 2018 für Aktien zum Jahr der «beschleunigten Disruption»?

Für Anfang 2018 erwarten wir eine weitere Zunahme disruptiver Tendenzen, die an den internationalen Aktienmärkten in Form einer machtvollen Kombination von tech­nologischer Innovation, sich wandelnden Präferenzen der Verbraucher und neuen Geschäftsmodellen sichtbar werden. Diese Kräfte heben in bestehenden Branchen das Wettbewerbsgleichgewicht aus den Angeln und sorgen zugleich bei neuen Pro­dukten und Dienstleistungen für ein rapides Wachstum.

Die wichtigsten Punkte Nach wie vor profitiert nur eine relativ kleine Zahl von „Mega-Cap“-Unternehmen von Innovation und disruptivem Wandel. Die Bewertungen dieser Titel erscheinen trotz der jüngsten Kurssteigerungen immer noch angemessen.



Zum ersten Mal seit der globalen Finanzkrise erlebt die Weltwirtschaft einen syn­chro­nen Aufschwung, und in den meisten Ländern verzeichnen die Unternehmen ein stetiges Ertragswachstum.



Sofern unvorhersehbare politische oder wirtschaftliche Schocks ausbleiben, dürfte die weltweite Erholung der Unternehmensgewinne 2018 andauern. Es wird für die Firmen allerdings schwieriger werden, im Vorjahresvergleich mit glänzenden Zahlen zu beeindrucken.



Ob die geringe Volatilität der letzten Zeit 2018 ebenfalls andauern wird, bleibt abzu­warten. Wir glauben jedoch nicht, dass eine niedrige Volatilität an sich schon signalisiert, dass eine größere Korrektur unmittelbar bevorsteht.

Von den rasanten Veränderungsprozessen dürften weiterhin nur eine kleine Zahl von «Mega-Cap»-Unternehmen profitieren, die marktbeherrschende technologische Platt­formen in Bereichen wie E-Commerce, soziale Medien, mobile Geräte und Internet-Suchmaschinen geschaffen haben. Entscheidende Vorteile wie hohe Nutzerzahlen, enorme Rechenleistung, gut qualifizierte Mitarbeiter und üppige Finanzressourcen haben es diesen Unternehmen ermöglicht, erhebliche Skalenvorteile und hohe Wachs­tumsraten zu erzielen, die angesichts ihrer derzeitigen Grösse fast beispiellos sind.

Abbildung 1: Synchroner weltweiter Aufschwung beflügelt die Erholung der Unternehmensgewinne Entwicklung des Gewinns pro Aktie in lokaler Währung, bis 31.10.2017 MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen und ist in keinerlei Weise haftbar in Bezug auf hierin angeführte MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder bestimmte Wert­papiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde von MSCI weder genehmigt noch geprüft oder erstellt. Quelle: FactSet, Standard & Poor’s, MSCI; Datenanalyse von T. Rowe Price.

Unseres Erachtens rechtfertigt das Wachstumspotenzial dieser Unternehmen die hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisse, mit denen einige aktuell an den Börsen gehandelt werden. Allerdings sehen wir auch die Notwendigkeit zur Differenzierung zwischen Unternehmen mit hohem Cashflow und hohen Gewinnen und solchen, die den grössten Teil ihrer Erlöse ins eigene Geschäft reinvestieren. Zwei wesentliche Trends werden wir 2018 genau beobachten:

Von Disruption werden immer mehr Bereiche erfasst. Bisher waren Einzelhandel, Werbung und Verbraucher­elektronik am sichtbarsten betroffen. Aber es gibt noch andere Gebiete, auf denen sich viel tut. So führen Fortschritte bei der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts zur Entwicklung neuer Medikamente, und die Horizontalbohrtechnik hat die Ölpreise weltweit stark unter Druck gesetzt. Technologien wie Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren lassen vermuten, dass dem Transport- und Verkehrswesen als nächstes eine rapide Transformation bevorstehen könnte.

Politische Einstellungen ändern sich: Bis vor kurzem genossen die Technologieriesen wegen der Vorteile, die sie Verbrauchern in Form von verbesserter Auswahl, mehr Komfort und niedrigen Preisen bescheren, all­gemeine Anerkennung oder sogar Bewunderung. Inzwischen sind jedoch Themen wie Datenschutz, Sicher­heits­probleme und Kontroversen um die Rolle der sozialen Medien bei den jüngsten Wahlen in den Fokus gerückt und haben Fragen danach aufgeworfen, wie diese Unternehmen ihre wirtschaftliche Macht nutzen und wie es um ihre Corporate Governance bestellt ist. Das könnte die Aufsichtsbehörden auf den Plan rufen und zu strengen Reaktionen veranlassen.

Wir glauben, diesen «Gewinnern» werden sich auch künftig noch reichlich Gelegenheiten zu profitablem Wachs­tum – organisch und durch Akquisitionen – bieten, unter anderem durch die Ausdehnung ihrer Marken- und Ver­triebsmacht auf weitere Märkte und Regionen. Man sollte allerdings beobachten, wie sich das politische Klima für diese Unternehmen 2018 entwickeln wird.

Wirtschaftlicher Ausblick

Zum ersten Mal seit der Finanzkrise von 2008–2009 findet seit einiger Zeit anscheinend ein weltweit synchroner Aufschwung statt. Ein kräftiges Wachstum, reichlich Liquidität und niedrige Inflationsraten haben zu einer län-geren Periode aussergewöhnlich niedriger Volatilität geführt – nicht nur an den internationalen Aktienmärkten, sondern auch an den Kredit- und Devisenmärkten. Es bleibt abzuwarten, ob es 2018 so ruhig weitergehen wird.

Abbildung 2: Schwellenländeraktien gehen 2017 in Führung und die USA hinken den anderen Industrie­staaten hinterher Kumulative Performance, 31.12.2016 bis 31.10.2017, in USD Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge. Quelle: MSCI.

Allerdings würden wir darin nicht zwangsläufig einen Vorboten einer Korrektur sehen. Nach unserer Erfahrung und unseren Analysen können Phasen geringer Marktvolatilität sowohl in eine Auf- als auch in eine Abwärts­bewegung münden.

Der Umstand, dass die Kurs-Gewinn-Verhältnisse in den meisten Industrieländern zurzeit über dem langfristigen Durchschnitt liegen, muss nicht unbedingt bedeuten, dass Aktien weltweit überbewertet sind. Angesichts der niedrigen Zinsen und Inflationsraten sind die Risikoprämien auf Aktien an vielen Märkten aus unserer Sicht noch angemessen.

Eine entscheidende Frage wird in nächster Zeit sein, ob durch hohes Wirtschaftswachstum und eine zunehmend angespannte Lage auf den Arbeitsmärkten der typische spätzyklische Druck entsteht, der die wichtigsten Noten­banken zu einer energischeren Abkehr von der lockeren Geldpolitik zwingen könnte. Momentan gehen die Märkte davon aus, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinszügel behutsam anziehen und die Europäische Zentralbank (EZB) 2018 mit einer moderaten Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnen wird. Die Bank of Japan (BoJ) scheint immer noch unbeirrt an ihrer ganz eigenen Variante der quantitativen Lockerung festzuhalten. Aus unserer Sicht wäre all dies positiv für Aktien. In Anbetracht der Möglichkeit einer weiteren Wachstumsbelebung und einer noch angespannteren Lage an den Arbeitsmärkten werden wir jedoch das Risiko stets im Blick behalten, dass die Inflation überraschend deutlich steigen könnte.

Aussichten für die Unternehmensgewinne

Zu einem beträchtlichen Teil hing der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten im Jahr 2017 mit der breiten Erholung von der weltweiten Gewinnrezession zusammen, die in der ersten Jahreshälfte 2014 begonnen hatte (Abbildung 1). In Europa waren die Gewinnrevisionen zum ersten Mal seit 2012 positiv. Auch in den USA schien sich das Ertragsmomentum wieder zu verstärken. Unterdessen veröffentlichten die meisten japanischen Unternehmen trotz des stabilen bis festeren Yen gute Zahlen.

Das überraschend kräftige Wachstum in China – trotz der restriktiveren Geld- und Kreditpolitik, mit der Peking versucht, das Problem der faulen Kredite in den Griff zu bekommen – war in vieler Hinsicht die wirtschaftliche Überraschung des Jahres 2017. Da China in Asien die Rolle der Konjunkturlokomotive spielt, beschleunigte sich die Gewinnerholung in den Schwellenländern ebenfalls.

Sofern unvorhersehbare politische oder wirtschaftliche Schocks ausbleiben, dürfte die weltweite Erholung der Unternehmensgewinne 2018 weitergehen – allerdings wird es für die Firmen sicher schwieriger, im Vorjahres-vergleich mit glänzenden Zahlen zu beeindrucken. Die Märkte werden eine schwächere Gewinndynamik wohl verkraften, solange die Anleger die allgemeinen Wachstumstrends als positiv beurteilen und glauben, dass sie im weiteren Verlauf des nicht mehr ganz jungen Konjunkturzyklus erhalten bleiben können.

Steuerreform in den USA

Nachdem die Steuerreform Ende 2017 zügig den amerikanischen Kongress passierte, schienen sich viele multi-nationale Unternehmen mit der Frage zu beschäftigen, welche Auswirkungen die Änderung der Unternehmens-besteuerung wohl für sie konkret haben könnte. Außer zu höheren Nachsteuergewinnen kann eine deutliche Senkung der Steuersätze unseres Erachtens zu mehr Investitionen und der Schaffung neuer Arbeitsplätze führen. Dadurch könnte das Ertragswachstum neue Impulse erhalten.

Was Marktkapitalisierungssegmente, Anlagestile und die künftige Entwicklung in den einzelnen Branchen betrifft, hängt vieles davon ab, ob eine expansive US-Haushaltspolitik der Weltwirtschaft 2018 zusätzliche Impulse geben kann. Falls ja, wäre möglicherweise eine Wiederbelebung des «Reflation Trade» die Folge, bei dem Anleger kon-junkturabhängige «Value»-Titel favorisieren. Zinssensitive Bereiche wie Real Estate Investment Trusts (REITs), Versorger und Basiskonsumwerte könnten dann allerdings unter Druck geraten. Sollte die Konjunktur dagegen an Schwung verlieren, könnten Titel der Kategorie «langfristiges Wachstum» in der Gunst der Anleger wieder steigen.

Die Grossen Anlageregionen im Überblick

Die Aktienmärkte der Schwellenländer lieferten in den ersten zehn Monaten des Jahres 2017 überdurchschnitt¬liche Ergebnisse, während die Industriestaaten (ohne USA), gemessen am Europe, Australasia, Far East (EAFE) Index von Morgan Stanley Capital International, den US-Aktienmarkt auf Dollarbasis überflügelten (Abbildung 2). Lesen Sie im Folgenden unsere Einschätzungen zu den verschiedenen Anlageregionen.