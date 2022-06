Wird das europäische Ölembargo gegen Russland erfolgreich sein?

Nach über hundert Tagen Krieg in der Ukraine sollten wir uns fragen, wie sehr die westlichen Sanktionen Russland geschadet haben und ob wir die strategischen Pläne des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit weiteren Massnahmen verändern können – besonders mit dem gerade angekündigten Embargo gegen russisches Öl.

Früher sorgte Öl für den grössten Teil des russischen Exporterlöses: Im Dezember 2021 exportierte das Land 7,8 Mio. Barrel pro Tag – jährlich also über 2,8 Mrd. Barrel. Dies war zwar vor der Invasion, aber Russland wird wohl auch weiterhin eine robuste Exportkapazität beibehalten, bis der Mangel an hochwertiger westlicher Ausrüstung die Förderung begrenzt.

Kurzfristig werden die westlichen Sanktionen die russische Ölförderung nicht bremsen. Ausserdem wird aufgrund des Rückgangs der russischen Wirtschaft die Inlandnachfrage zurückgehen. Momentan kann Russland seine Rohölexporte daher aufrechterhalten und bei Preisen von 110 bis 120 $ pro Barrel allein dadurch über 300 Mrd. $ jährlich einnehmen – genug, um seine Regierung zu finanzieren und weiterhin Krieg zu führen.

Russlands Öleinnahmen bleibt vorerst hoch

Dies soll durch das EU-Embargo verhindert werden. Die Rechnung, die in diplomatischen Kreisen kursiert, ist einfach: Hört die EU – in die die Hälfte der russischen Ölexporte fliesst – auf, russisches Rohöl zu importieren, verliert Putin 150 Mrd. $. Aber die Wirklichkeit ist komplizierter.

Da die Nachfrage nach Öl kurzfristig sehr unelastisch ist, kann bereits eine kleine Verringerung der Ölmenge, die die globalen Märkte erreicht, zu massiv steigenden Preisen führen. Tatsächlich zeigen Studien, dass die Einnahmen, wenn weniger Öl verfügbar ist, sogar steigen. Anders ausgedrückt: Stark anziehende Preise werden die russischen Exporteinnahmen in neue Höhen treiben und den Eindruck erwecken, die Sanktionen seien gescheitert.

Natürlich werden die Preise dann nach und nach wieder fallen, da andere Länder, um von den hohen Preisen zu profitieren, ihre Ölförderung ankurbeln. Der Hauptgrund für die jüngste Entscheidung der Opec, ihre Förderziele auszuweiten, war wahrscheinlich nicht der politische Druck aus den USA, sondern reines Profitstreben. Trotzdem wird Russland, bis die Preise fallen, erhebliche Einnahmen erzielen.

Export ist nicht zu stoppen

Dafür, dass das EU-Embargo gegen russisches Öl nur begrenzte Wirkung haben wird, gibt es noch einen weiteren wichtigen Grund: Öl ist ein fungibler Rohstoff. Das Öl, das Europa importiert hätte, könnte nun an Länder wie Indien und China verkauft werden – die gemeinsam doppelt so viel Öl verbrauchen wie die EU. Daher ist es nicht möglich, Russlands Ölexporte zu stoppen.

Ausserdem muss betont werden, dass das EU-Embargo nur für per Schiff geliefertes russisches Rohöl gilt und nicht für Importe über Pipelines. Dieses Teilverbot – das Ergebnis eines mühsamen Kompromisses – dürfte weitgehend ineffektiv sein, da das verschiffte Öl, das sowieso in Tanker geladen werden muss, leicht an andere Orte umgeleitet werden kann.

Der Erfolg solcher Sanktionen sollte nicht nur anhand der Menge des in den Westen importierten russischen Öls gemessen werden, sondern auch daran, wie viele Einnahmen Russland durch seine Exporte erzielt. Der Schlüssel liegt nicht in einer Verringerung der Menge, sondern in niedrigeren Preisen.

Russland muss Abschläge in Kauf nehmen

Auch sollten Einschätzungen der potenziellen russischen Exporteinnahmen nicht auf dem Weltmarktpreis beruhen, sondern auf dem Preis, zu dem das Land Rohöl verkaufen kann. Hier gibt es bessere Nachrichten: Zwischen dem europäischen Ölpreis und dem Preis russischen Öls hat sich eine grosse Lücke aufgetan.

Russland muss momentan einen Abschlag von etwa 30 $ pro Barrel in Kauf nehmen. Diese Divergenz ist direkt nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine entstanden, was darauf hindeutet, dass sie nicht durch die offiziellen Sanktionen verursacht wurde, sondern durch Selbstsanktionierung von Händlern, Reedern und Importeuren, die nicht mit Russland in Verbindung gebracht werden wollten.

Wegen der hohen Weltmarktpreise kann Russland trotz dieses Abschlags 80 bis 90 $ pro Barrel erzielen. Dies ist mindestens das Doppelte der Förderkosten (etwa 40 $ pro Barrel) und liegt viel höher als noch vor einem Jahr. Aber obwohl Russland von seinen Ölexporten profitiert, verliert es – verglichen mit einem Verkauf zum vollen Preis – jährlich fast 100 Mrd. $.

Und aufgrund einer weniger beachteten – aber vielleicht wichtigeren – Entscheidung, die zeitgleich mit dem EU-Embargo getroffen wurde, könnten sich diese Verluste noch vergrössern: Die EU und Grossbritannien haben sich darauf geeinigt, dass Tanker, die russisches Öl transportieren, nicht mehr versichert werden dürfen. Dies wird Russlands Möglichkeiten, sein Öl in alle Welt zu exportieren, erheblich behindern und das Land zu noch grösseren Preisnachlässen zwingen.

Globaler Preis müsste auf 80 $ fallen

Der Ölpreis hat für Russlands geopolitische Berechnungen eine erhebliche Bedeutung: Ende 2014 hat sich das Land offensiver an den Kämpfen in der ostukrainischen Donbass-Region beteiligt. Wäre es zu dieser Zeit weiter in die Ukraine vorgedrungen, hätte das noch junge ukrainische Militär nicht viel Widerstand leisten können.

Aber der Ölpreis gab damals von über 100 $ auf weniger als 50 $ pro Barrel nach – und Putin stimmte den Minsker Abkommen zu, die den russischen Vormarsch stoppten.

Obwohl die internationalen Preise heute deutlich höher liegen, ist die gute Nachricht, dass sie aufgrund des Preisabschlags, den Russland hinnehmen muss, lediglich auf 80 $ pro Barrel fallen müssten, um dem Land erhebliche wirtschaftliche Probleme zu bereiten. Eine deutliche Erhöhung der Ölfördermengen anderer Länder könnte dazu beitragen, ein Embargo gegen russisches Öl hingegen nicht.

Die westlichen Politiker sollten diese Wirklichkeit akzeptieren und zugeben, dass sie nicht in der Lage sind, der russischen Wirtschaft einen schweren Schlag zu versetzen.

