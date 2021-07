Dax: Wird der Sommer-Effekt zur Gefahr?

Der Deutsche Aktienindex kommt auch in diesem Jahr seit Juni nicht mehr so richtig vom Fleck. Doch wie kann sich dieses wohlbekannte Phänomen im Detail noch bis September auswirken? Die Markttechnik gibt Antworten.

Die saisonale Flaute des Aktienmarktes in dieser Jahreszeit existiert seit Jahrzehnten und hat bislang wenig von ihrer Wirkung eingebüsst. In weniger als 20% der Fälle stieg der Markt während dieser Phase (grün), und auch 2021 fehlt es bisher an Dynamik. Meist stoppen Rückschläge aber am langfristigen Durchschnittspreis wieder (violett). Dieser befindet sich zurzeit um 14’300 Punkte und bildet im Falle eines negativen oder seitwärts gerichteten Verlaufs das wahrscheinlichste Kursziel.

Noch erinnert die Kursentwicklung des DAX aber an ein vergleichbares Muster von Jahresanfang (hellgrüne Box), das damals steigende Notierungen einläutete. Auch ein Anstieg in Richtung der mittelfristigen Schwankungsband-Nordgrenze (blau) bei 16’000 / 16’400 ist somit für die Ferienzeit nicht ganz ausgeschlossen. Dafür müsste allerdings zuerst die massive Abgabebereitschaft an der 15’800er-Marke überwunden werden, was sich derzeit noch nicht abzeichnet. Die jüngste Entwicklung deutete mit Tiefpunkten nahe an der nächsten Haltezone bei 14’800 / 14’950 eher in die gegenteilige Richtung. Trading-Idee: Auf steigende Kurse ausgerichtete Hebelprodukte wie der Valor 48958400 der UBS können weiter gehalten werden, sollten aber mit Stoppkursen unterhalb der 14’800er-Marke abgesichert werden. Wer zudem über einen weiter gehenden Schutz seines Portfolios nachdenkt, greift zu Short-Papieren wie dem Valor 54512257, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt und um das Zehnfache verstärkt. Weitere Informationen finden Sie hier.