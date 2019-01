Wirksam investieren

Wer in intelligente Stromnetze investiert, legt nachhaltig an. Denn solche Netze erlauben es, Stromproduktion und -konsum optimal zu steuern und aufeinander abzustimmen. Der Stromverbrauch kann so gleichmässiger über den Tag verteilt und Strom gespart werden. Das erhöht die Energieeffizienz und ermöglicht den schonenden Einsatz von Energieressourcen.

Carolina Minio-Paluello Bild: Yvon Baumann

Nachhaltiges Investieren hat in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. «Es ist eine Realität geworden, die niemand mehr ignorieren kann», sagt Carolina Minio-Paluello im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft». Minio-Paluello ist Global Head Solutions bei Lombard Odier Investment Managers und verantwortlich für die Umsetzung von nachhaltigen Investmentansätzen in Kundenportfolios. Immer mehr Investoren wollten, dass ihr Anlageportfolio Kriterien der Nachhaltigkeit erfülle, beobachtet sie. «Nachhaltigkeit im Portfolio ist für viele Leute nicht mehr länger ein Nice to Have, sondern ein Must Have.»

Christina Figueras Bild: Yvon Baumann

Ähnliches hat auch Christina Figueras registriert. Sie ist Spezialistin in Massnahmen gegen den globalen Klimawandel und war von 2010 bis 2016 Exekutivsekretärin der Uno-Rahmenkonvention zum Klimawandel (UNFCCC). Figueras sagt: «Nachhaltigkeit ist für Investoren von einer Nebensache zur Hautpsache geworden. Sie haben gemerkt, dass nachhaltiges Anlegen langfristig Werte schützt.»

Angefangen hat nachhaltiges Investieren schon vor Jahren in der Form des Ausschlusses von Anlagen aus dem Portfolio, die der Gesellschaft Schaden zufügen können. Dazu gehören etwa Investments in den Bereichen Alkohol, Tabak und Waffen. Später kamen die sogenannten ESG-Kriterien dazu (Environmental, Social, Governance). Projekte oder Unternehmen, in die investiert wurde, mussten Mindeststandards in Umwelt- und Sozialbelangen sowie in guter Unternehmensführung erfüllen.

Jetzt beginnt sich das sogenannte Impact Investing durchzusetzen: Projekte oder Unternehmen, die finanziert werden, müssen bewirken, dass es in bestimmten Bereichen zu Verbesserungen kommt. Investitionen in intelligente Stromnetze sollten etwa also bewirken, dass der Stromverbrauch und die Emissionen des schädlichen Treibhausgases CO₂ sinken.

«Nicht mehr ein bestimmtes Verhalten ist wichtig, sondern ein bestimmtes Resultat», erklärt Minio-Paluello den Unterschied zwischen auf ESG-Kriterien basiertem Anlegen und Impact Investing. Dass Letzteres sehr an Bedeutung gewonnen hat, ist gemäss Figueras wesentlich auf das 2015 abgeschlossene Pariser Klimaschutzabkommen und die Verabschiedung von 17 Entwicklungszielen durch die Uno im selben Jahr zurückzuführen. «Diese beiden Ereignisse markierten einen wichtigen Wendepunkt im Verhalten von Investoren», sagt sie.