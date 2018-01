Wirtschaft beginnt 2018 mit viel Schwung

Rein wirtschaftlich könnte das Jahr kaum besser beginnen. Weltweit läuft die Konjunktur auf Hochtouren. Das bestätigen die jüngsten Industrieumfragen. Der globale, nach Wirtschaftsleistung gewichtete Einkaufsmanagerindex (Purchasing Managers Index) für Industrieunternehmen ist von 54,1 auf 54,4 gestiegen, den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2011.

Die Industrie-PMI gelten als verlässliche Frühindikatoren für den Gang der Gesamtwirtschaft. Gemäss Schätzung des Research-Anbieters Capital Economics entspricht ein so hoher globaler PMI einem weltweiten Wirtschaftswachstum von rund 5%. Es wäre das kräftigste Wachstum seit sieben Jahren. In den meisten Ländern ist das Industriebarometer im Dezember gegenüber dem Vormonat nochmals gestiegen, was auf eine Beschleunigung der Expansion hindeutet.