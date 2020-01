Wirtschaft der Eurozone schwächelt Ende 2019

(Reuters) Die Eurozone hat im vierten Quartal 2019 das schwächste Wirtschaftswachstum des Jahres erzielt. Das Bruttoinlandsprodukt der 19 Länder erhöhte sich lediglich um 0,1% zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten mit 0,2% gerechnet, nachdem es im dritten Quartal noch ein Plus von 0,3% gab.

Im Gesamtjahr 2019 erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone nach ersten Berechnungen von Eurostat um 1,2%.

Italiens und Frankreichs Wirtschaft schrumpfen

Italiens Wirtschaft ist im vierten Quartal unerwartet geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank von Oktober bis Dezember zum Vorquartal um 0,3%, wie das Statistikamt Istat am Freitag mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit dem ersten Jahresviertel 2013. Von Reuters befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem schmalen Wachstum von 0,1% gerechnet. Im Gesamtjahr 2019 wuchs die drittgrösste Volkswirtschaft der Eurozone damit nach einer vorläufigen Schätzung um 0,2%. Das liegt etwas über der jüngsten Prognose der Regierung.

Schon seit Jahren gilt Italien als das Sorgenkind der Eurozone. Die Wirtschaft leidet Ökonomen zufolge unter zu viel Bürokratie und einem sehr starren Arbeitsmarkt. Dazu kommt ein Schuldenberg von mehr als 130% der Wirtschaftsleistung, der zweithöchste nach Griechenland im Euroraum. Der Staat muss daher viel Geld für den Schuldendienst aufwenden. All dies bremst die Wirtschaft.

Auch Frankreichs Wirtschaft ist vor der Jahreswende überraschend geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verringerte sich zwischen Oktober und Dezember um 0,1% zum Vorquartal, wie das Statistikamt Insee am Freitag mitteilte. Im Sommer sprang noch ein Plus von 0,3%heraus. Experten hatten für das vierte Quartal ein Plus von 0,2% erwartet. Der private Konsum, der in Frankreich traditionell eine wichtige Konjunkturstütze ist, legte im vierten Quartal lediglich um 0,2% zu. Die Investitionen der Firmen stiegen um 0,3%. Dass Firmen jedoch stärker auf Lagerhaltung zurückgriffen als neue Produkte herzustellen, drückte die Wirtschaftsleistung.

Spanien erhöht Wachstumstempo