Wirtschaft der Eurozone wächst stärker als gedacht

(Reuters) Die Wirtschaft in der Eurozone hat ihr Wachstumstempo im zweiten Quartal gehalten. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich um 0,4% zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte und damit eine erste Schätzung nach oben revidierte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit 0,3% gerechnet. In den ersten drei Monaten gab es ebenfalls ein Plus von 0,4%.

Deutschland schnitt im Frühjahr mit 0,5% überdurchschnittlich gut ab. Spanien und Italien verlangsamten ihr Wachstumstempo, während das Plus in Frankreich mit 0,2% gleich blieb.