Wirtschaft im Euroraum wächst leicht

(Reuters) Die Wirtschaft der Euro-Zone ist im Frühjahr nicht ganz so stark gewachsen wie zunächst gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zwischen April und Juni zum Vorquartal um 0,6% zu, wie das Europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch von 0,7% die Rede gewesen. Anfang des Jahres war lediglich ein Plus beim BIP von 0,5% herausgesprungen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Wirtschaftsleistung im Frühjahr revidiert um 3,9%. Zunächst war ein Wert von 4,0% genannt worden.

Auf der Wirtschaft im Euroraum lastet die durch die Energiekrise im Zuge des Ukraine-Krieges befeuerte hohe Inflation. Die EU-Kommission erwartet für dieses Jahr nur noch einen Zuwachs beim BIP von 2,6%. Die Verbraucher im Euroraum rechnen einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge auf Zwölfmonatssicht mit einer schrumpfenden Wirtschaft und einer anhaltend hohen Inflation.

Im Juli ist die Wirtschaft laut einer Umfrage des Finanzdienstleisters S&P Global bereits leicht geschrumpft. Galoppierende Inflation, steigende Zinssätze und Liefersorgen – vor allem im Energiebereich – zogen demnach die stärksten Rückgänge bei Produktion und Auftragseingang seit fast einem Jahrzehnt nach sich – übertroffen nur von den Monaten während der Corona-Lockdowns.