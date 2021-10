Wirtschaft in Eurozone erhöht Wachstumstempo

(Reuters) Die Wirtschaft in der Eurozone hat ihr Wachstumstempo im Sommer leicht erhöht. Von Juli bis September legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,2% zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten nur mit 2,0% gerechnet. Im zweiten Quartal hatte das Plus 2,1% betragen.

«Unter den Mitgliedstaaten, für die Daten für das dritte Quartal 2021 vorliegen, verzeichnete Österreich (+3,3%) den höchsten Anstieg im Vergleich zum Vorquartal, gefolgt von Frankreich (+3,0) und Portugal (+2,9)», so Eurostat. «Die niedrigste Wachstumsrate verzeichnete Lettland (+0,3%).» In Litauen stagnierte die Wirtschaft sogar.