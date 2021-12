Wirtschaft in Eurozone wächst weiter

(Reuters) Die von der Corona-Pandemie gebeutelte Wirtschaft im Euroraum hat im Sommer weiter kräftig Boden gutgemacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Währungsraum kletterte von Juli bis September um 2,2% zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte und damit eine frühere Schätzung bestätigte. Basierend auf saisonbereinigten Zahlen blieb das BIP-Volumen im Euroraum trotz des kräftigen Wachstums im Sommer allerdings noch um 0,3% unter dem Niveau des vierten Quartals 2019 – also der Zeit vor Ausbruch der Pandemie-Krise in Europa.

Im Frühjahr hatte es in der Eurozone ebenfalls 2,2% Wachstum gegeben. Mittlerweile hat sich die Konjunkturlage wieder eingetrübt: Lieferprobleme, steigende Preise und Corona-Fallzahlen setzen der Wirtschaft zu. Das Aufkommen der neuen Virus-Mutante Omikron sorgt dabei für zusätzliche Unsicherheit.