Wirtschaft steht hinter bilateralen Verträgen

Es muss wieder einmal deutlich gesagt sein: Die Wirtschaft steht klar hinter den bilateralen Verträgen mit der EU, und sie unterstützt im Grundsatz ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU. Diese Grundaussage ist wichtig, weil in absehbarer Zeit zentrale Entscheide betreffend das Verhältnis der Schweiz zur EU anstehen.

Aus diesem Anlass haben der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse und die Alliance Economie-Politique (Allianz EP, eine unabhängige Privatinitiative, die sich für optimale Rahmenbedingungen und einen starken Wirtschaftsstandort Schweiz einsetzt) eine Umfrage in der Wirtschaft in Auftrag gegeben. Das Forschungsinstitut GFS.Bern hat dazu tausend Unternehmen befragt. Konkret zur Debatte standen neben den bilateralen Verträgen grundsätzlich das Rahmenabkommen mit der EU, die Selbstbestimmungsinitiative der SVP, die Kohäsionsmilliarde zugunsten der EU sowie die Revision des Waffenrechts.

Der gemeinsame Nenner ist klar: Die Wirtschaft steht grossmehrheitlich hinter den bilateralen Verträgen und dem Rahmenabkommen. Die Selbstbestimmungsinitiative wird abgelehnt, der Revision des Waffenrechts zugestimmt, und die Kohäsionsmilliarde wird, wenn auch nur knapp, unterstützt.

Nicht erfragt wurde, weil damals noch nicht klar war, ob sie zustande kommt, die Kündigungsinitiative der SVP, die die Personenfreizügigkeit mit der EU beenden will. In der Zwischenzeit ist klar, dass die Initiative zustande kommt. Monika Rühl, Direktorin von Economiesuisse, nahm vor den Medien klar Stellung: Der Wirtschaftsdachverband lehnt dieses Begehren entschieden ab, denn es führe zur Kündigung aller Verträge des ersten Pakets der bilateralen Abkommen mit der EU, was für die Wirtschaft nicht tragbar wäre.

Von den Beteuerungen der SVP, die Initiative führe nicht zwingend zu einer Kündigung, man wolle mit der EU verhandeln, hält Rühl nichts. Sie verweist, durchaus zu Recht, auf die Guillotineklausel, die automatisch zur Kündigung des ganzen Pakets führt, wenn die Personenfreizügigkeit gekündigt wird. An dieser Klausel muss niemand Freude haben, doch sie existiert nun einmal und wurde vom Volk im Rahmen der Abstimmung über die bilateralen Verträge I angenommen.

Angesichts der klaren Stellungnahme von Economiesuisse ist die stets wiederholte Behauptung der SVP, sie vertrete die Interessen der Wirtschaft, kaum mehr ernst zu nehmen. Simon Michel, CEO des Medizinaltechnikunternehmens Ypsomed, brachte es auf den Punkt: «Ohne bilaterale Verträge funktioniert die Schweiz nicht.» Dem ist nichts anzufügen.